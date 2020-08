Teatro en estado puro: comienza el octavo Festival Internacional

El Festival Internacional de Teatro, organizado por Fundación Cultural Patagonia (FCP) y el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) cumple su 8° edición, y se podrá disfrutar en esta nueva realidad, del miércoles 19 al sábado 22 de agosto.





Para FCP es un paso más en su apuesta a las tablas locales, que no sólo significó recuperar en 2017 un Festival que la institución había organizado, en sus primeras cuatro ediciones, entre 2007 y 2010 y que, por varias circunstancias, tuvo un impasse; sino también un regreso a las raíces de su gestión, ya que el elenco del Teatro de la Comedia de la institución (que funcionó desde principios de los años ’70, primero como parte del proyecto de Casa de la Cultura, y luego como grupo estable de FCP) fue una conjunto emblemático que posicionó el teatro en Roca, variando constantemente sus elencos en función de infinidad de obras.

Como bien expresa el Presidente de FCP, el Arquitecto Norberto Rajneri, “es un gran orgullo haber recuperado la disciplina teatral en nuestra actividad ya que era una cuenta pendiente. Por un lado, ya estamos en el octavo año del Festival de Teatro para instalarlo definitivamente como un evento de excelencia y continuidad; y por el otro, desde el año pasado, generamos el regreso del Teatro de la Comedia a FCP, con producciones propias de carácter anual, como hicimos durante más de veinte años”. El Director de la Comedia de FCP es Tato Cayón.

Para el IUPA, este Festival significa afianzar más el Departamento de Arte Dramático, entrelazando la capacitación y el estudio con la presencia de reconocidas piezas y artistas que permiten un intercambio auspicioso para estudiantes y docentes.

Una vez más, FCP e IUPA unen sus fuerzas para un proyecto en común; con el objetivo de instalarlo en el tiempo y apostar, año a año, a una superación en las diversas actividades que ofrece la propuesta.



“Lombrices”, una de las obras impulsadas por Comedia de FCP. Se podrá ver el viernes 21 a las 21 horas, por la web de RÍO NEGRO.



El 8º Festival Internacional de Teatro de FCP e IUPA brindará un nuevo aporte a la gran cantidad de artistas locales, como así también a la comunidad roquense. Al respecto, Silvana Calicchia, Directora del Departamento de Arte Dramático del IUPA, expresa: “Siempre apuntamos desde el IUPA a generar un Festival de Teatro, y esta oportunidad en conjunto con FCP, nos ha permitido establecer un espacio para darle mayor visibilidad a la actividad teatral, cubriendo los diferentes espectros: público, estudiantes y la comunidad artística”.

En esta ocasión, el 8º Festival Internacional de Teatro ofrecerá cuatro charlas magistrales y la proyección de dos obras, que serán “Lombrices”, el viernes 21; y “La odisea”, el sábado 22.

Para el final, Rajneri concluye que “estamos cumpliendo el deseo de FCP e IUPA de que, tanto el estudiantado como la sociedad, consideren el Festival de Teatro como un evento propio, que cada año pueda sumar nuevas opciones y establecerse como un evento fijo en el calendario cultural de la ciudad. A pesar de la realidad actual que nos rodea, seguimos apostando al Festival”.



Cronograma



Entrevistas dirigidas por el Dr. Jorge Dubatti (se pueden ver por el canal de YouTube "IUPA en Casa")

Miércoles 19 de agosto, de 16 a 17: “Los primeros pasos de la escuela de teatro en INSA. En memoria a Constantino Juri”. Recordaremos a Constantino Juri, primer director que tuvo la Escuela de Teatro en INSA actualmente IUPA. Invitados: Ana Bertoni, actriz y gestora teatral miembro de FCP, Olga Corral, actriz directora, formada con Constantino Juri, docente en IUPA y Pablo Donato actor y director, quien se formó con Constantino Juri.



Constantino Juri, primer director de la Escuela de Teatro en INSA, uno de los homenajeados.



Jueves 20 de agosto, de 16 a 17: “Praxis de la iluminación y las artes visuales en la poética del espacio escénico”. Invitados: Pablo Beato (Bariloche) iluminador teatral, Cecilia Guaragna (IUPA) artista plástica, Tato Cayón, puestista y director del elenco de teatro (FCP) y Darío Di Meglio (FCP) escenógrafo.

Viernes 21 de agosto, de 16 a 17: “De la psicosis en el teatro y otros demonios volátiles”. Universidad de Antioquia. Facultad de Artes Escénicas. Una experiencia de creación artística con la participación de Lavinia Sorge Radovani, directora; Mauricio Celis Álvarez, escenógrafo y Jhony Restrepo, músico.

Sábado 22 de agosto, de 16 a 17: Proceso creativo de “La odisea del teatro de los Andes”. Entrevista a César Brie, director y puestista de la obra.

Obras de teatro (pueden verse en la web de RÍO NEGRO)

Viernes 21 de agosto, a las 21: “Lombrices”. Dirección Olga Corral.

Sábado 22 de agosto, a las 21: “La odisea”, Teatro de los Andes, Bolivia.



En primera persona: Dr. Jorge Dubatti



"Por la valiosa tarea realizada en los últimos años, el Festival de Teatro del IUPA se ha posicionado nacional e internacionalmente. Es muy visible, se lo espera, se quiere formar parte de él. Por eso es una alegría que, a pesar de la pandemia, este año se haga virtualmente y no se cancele. Valoro mucho ese gesto: el construir en tiempos adversos, contra viento y marea. Hacer, mantener vivo el fuego, decir: acá estamos, ¡presente! Esto es muy importante. Sucede que, a través de sus espectáculos, talleres, mesas de discusión y conferencias, el Festival cumple una función educativa que todos esperan y no debe interrumpirse. A la misión formativa se une la comunitaria: el Festival se proyecta en la sociedad con mucha vitalidad, se lo espera. La realización virtual no permitirá los convivios, pero ampliará en las redes la difusión del Festival, que desde la web podrá verse desde las pantallas de todo el mundo. Felicito al equipo del IUPA por su voluntad de construir".

Por Dr. Jorge Dubatti, Director Instituto de Artes del Espectáculo.



En primera persona: Silvana Calicchia



"Este es el cuarto año que coordino la organización del evento como directora del Departamento de Arte Dramático del IUPA. El objetivo desde el inicio fue generar un espacio donde lo pedagógico y artístico se encuentren, haciendo parte a nuestros estudiantes y docentes. El festival fue creciendo cada año, y las propuestas se multiplicaron gracias a la experiencia, estuvo presente el “desmontaje”, la charla con artistas, el trabajo de producción y el desarrollo en el trabajo grupal. Este año fue necesario aprovechar los recursos existentes para llevar adelante el Festival en estas circunstancias. Gracias a los convenios, ya firmados de colaboración mutua, contamos con la participación de Udea (Colombia) con una propuesta de producción, y también con el apoyo incansable y comprometido del Profesor Jorge Dubatti, como nexo en cada una de las jornadas establecidas. El trabajo que venimos realizando junto a Fundación Cultural Patagonia es clave para llevar adelante las propuestas".

Por Silvana Calicchia, Profesora, Licenciada en ATD y Directora Dpto. Arte Dramático (IUPA).