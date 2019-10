Teatro: "No me gustan las películas de Disney", ¿a vos sí?

Tradicionalmente, las películas de Disney fueron acusadas –y con cierta razón– de vender y promocionar mundos de relaciones perfectas, que en la vida real, sencillamente, no existe.

Esta problemática es la que decidió abordar Ely Navarro con “No me gustan las películas de Disney”, la obra que estrenará este domingo, a las 20:30, en el teatro El Arrimadero (Misiones 274).

“La obra habla de lo que nos pasa cuando nos sumergimos en la cotidianeidad de la convivencia y dejamos de ser nosotros para ser lo mismo que la persona con la que convivimos. Tiene que ver con lo que nos venden las películas del final feliz, de que todo es perfecto y que todo se soluciona con risas y bombones”, contó Navarro sobre los que subyace a la trama.

$300 cuestan las entradas y se pueden conseguir en puerta desde una hora y media antes de la función.



Pero también –confió la dramaturga– habla de las relaciones familiares. “Trata de las cosas que no se dicen y se sostienen hasta que en cualquier momento cualquier cosita las termina haciendo reventar”, ejemplificó la directora.

La historia es la que transitan Mauro (Santiago Veiga) y Paula (Catherine Miranda), una pareja desde hace unos cuantos años. Pero también es la historia de Mauro y su hermano Nicolás (Miguel Molina), quienes también tienen sus temas sin resolver. “Nicolás el hermano bohemio de Mauro que llega de recorrer Europa, viene específicamente al velorio de la abuela, y ahí se desencadenan un montón de cosas que venían pasando mientras él se la pasaba viajando”, adelantó Navarro en diálogo con “Río Negro”.



Más allá de algunos guiños y situaciones que pueden provocar risas “No me gustan las películas de Disney” es un drama. “Tiene un tenor pesado que te deja pensando y reflexionando, que es, por ahí, más que nada, a lo que quería arribar”, confió la dramaturga y directora sobre uno de los objetivos de la obra que escribió hace un par de años durante un viaje y que estaba en un cajón esperando la ocasión perfecta para salir a la luz.

Ese momento llegó hace unos seis meses atrás, cuando el elenco de actores profesionales comenzó a poner manos a la obra en el montaje de esta pieza.

El proceso de llevarla a escena no fue complejo, ni largo, pero si requirió un profundo trabajo de investigación. Es que las vidas de los personajes nada tienen en común con las de los actores.

Después de algo más de 20 semanas con tres encuentros en cada una, hoy será el día de la verdad. “No me gustan las películas de Disney”; con su puesta minimalista, que apunta a revalorizar el trabajo que hacen los actores en escena, se verá sobre tablas.

Pero no será la única función. El sábado próximo, se repetirá, a las 21, en el mismo lugar y luego en noviembre y diciembre habrá tres oportunidades más para disfrutar de la nueva obra de Ely Navarro.

Un viaje y algunas situaciones que terminaron en obra

Hace dos años y medio, Ely Navarro transitaba en, aparente, soledad las calles de Amsterdam.

Lo cierto es que en ese viaje ella advirtió una situación que parecía común a todas las parejas que se cruzaba en el camino: ella, sola, tenía más conversación quienes –supuestamente– iban acompañados por su pareja.

Fue un disparador brillante, la soledad de la autora le permitió dedicar su tiempo a la escritura y así nació lo que hoy se estrena como “No me gustan las películas de Disney”.