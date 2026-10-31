Bitchat, la aplicación que permite mensajear sin internet y gana popularidad antes de las protestas en Francia

La aplicación de mensajería Bitchat, que permite intercambiar mensajes sin conexión a internet ni cobertura de telefonía móvil, ganó popularidad en Francia y se ubicó entre las herramientas más descargadas antes de una nueva jornada de manifestaciones prevista para este sábado.

Bluetooth y privacidad: la apuesta de Bitchat

Según AFP, el viernes, la plataforma ocupaba el primer puesto de la categoría redes sociales de la App Store francesa de Apple y el número 22 entre todas las aplicaciones gratuitas.

Lanzada en el verano de 2025 por el estadounidense Jack Dorsey, fundador de Twitter, Bitchat se presenta como una aplicación descentralizada que funciona mediante redes en malla Bluetooth. Esta tecnología permite establecer comunicaciones entre dispositivos cercanos sin depender de internet ni de una red móvil, servicios que pueden sufrir interrupciones durante las protestas.

Su funcionamiento se basa en que cada teléfono actúa como repetidor y transmite mensajes hacia otros dispositivos, lo que permite ampliar el alcance de la red. Además, los usuarios pueden incorporarse a grupos según su ubicación geográfica o enviar mensajes privados.

Cuando existe conexión a internet, la aplicación también utiliza Nostr, un protocolo descentralizado que permite extender las comunicaciones a más usuarios.

La protección de la privacidad es otro de sus principales argumentos. Bitchat se define como una herramienta resistente a la vigilancia y asegura que sus comunicaciones están cifradas para impedir que terceros puedan leerlas, incluso si son interceptadas.

La ausencia de servidores centrales limita las posibilidades de monitoreo. Además, no exige datos personales ni un número de teléfono y cuenta con un botón de alerta que permite eliminar toda la información almacenada.

Según informó la propia aplicación en X, al menos dos gobiernos ordenaron su retirada de las tiendas digitales. A principios de octubre, denunció que India dispuso su eliminación de la App Store y ordenó bloquearla en Google Play. En abril, Dorsey había informado que China también la había retirado de su tienda de aplicaciones.