Siete aplicaciones con ejercicios para ejercitar la memoria y prevenir problemas cognitivos

El uso de aplicaciones móviles para ejercitar la memoria se ha convertido en una práctica recomendada por expertos para fortalecer las capacidades cognitivas. En un mundo donde el estrés y las distracciones forman parte de la vida cotidiana, es fundamental mantener nuestra mente activa para asegurar un buen rendimiento cognitivo a lo largo del tiempo. Estas aplicaciones, con ejercicios tipo Brain Training, se presentan como herramientas accesibles para estimular la mente y mejorar habilidades como la memoria y la concentración.

Mantener el cerebro en forma requiere, al igual que el cuerpo, de entrenamiento constante. Diversos especialistas subrayan que la práctica habitual de ejercicios mentales no solo potencia la memoria, sino que también contribuye a la agilidad mental y al bienestar general. A continuación, se describen siete aplicaciones especialmente diseñadas para promover una mente sana y activa.

Siete apps con juegos y ejercicios para ejercitar el cerebro:

1. Elevate – Brain Training

Elevate ofrece más de 40 juegos centrados en áreas como memoria, fluidez verbal y concentración. Los usuarios pueden hacer un seguimiento de su progreso y compararlo con el de otros, brindando una experiencia de entrenamiento a medida.

2. NeuroNation

Galardonada en Google Play, NeuroNation cuenta con 34 ejercicios y 300 niveles, enfocados en mejorar habilidades cognitivas y reducir el estrés. Su versión gratuita es bastante completa, mientras que la suscripción desbloquea niveles avanzados.

3. Sudoku.com

Para los amantes de los desafíos, Sudoku.com ofrece distintas variantes del clásico juego. Desde principiantes hasta expertos, todos pueden beneficiarse de los ejercicios diarios y del seguimiento de estadísticas personales.

4. Peak

Con más de 40 juegos, Peak trabaja habilidades como atención, coordinación y creatividad. Los usuarios pueden crear un plan de entrenamiento adaptado a sus objetivos.

5. Impulse – Juegos Mentales

Impulse ofrece un plan personalizado de ejercicios para mejorar capacidades cognitivas variadas. Es gratuita durante los primeros tres días, luego de los cuales se requiere una suscripción.

6. ABrain

ABrain destaca por sus 20 ejercicios para mejorar la memoria, atención y resolución de problemas. La app es gratuita, aunque se sugiere una donación para eliminar los anuncios.

7. Lumosity

Con más de 100 millones de usuarios, Lumosity ofrece juegos que refuerzan la memoria y la lógica. Su versión gratuita permite jugar unos minutos al día, con la opción de pago para sesiones prolongadas.

Cómo incorporar el ejercicio mental en la rutina diaria:

Integrar estos ejercicios en la vida cotidiana es sencillo y efectivo para mantener la mente en forma. Crear una rutina establecida, variar entre diferentes tipos de ejercicios y llevar un seguimiento del progreso pueden ayudar a mantener la motivación.

Además de los ejercicios mentales, especialistas de Mayo Clinic recomiendan un estilo de vida activo. Realizar al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico semanalmente aumenta el flujo sanguíneo hacia el cerebro, mejorando su funcionamiento. Otras actividades, como resolver crucigramas, aprender un nuevo instrumento y mantener relaciones sociales, también contribuyen a una mejor salud mental y previenen el deterioro cognitivo. Mantener hábitos saludables en alimentación y descanso son igualmente clave para optimizar la memoria y el bienestar general.

Estas aplicaciones y prácticas diarias son un complemento accesible y efectivo para fortalecer las capacidades mentales en cualquier etapa de la vida.

