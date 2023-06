Circula en La Plata el primer colectivo eléctrico con batería de litio

La transición verde parece estar sucediendo en Argentina. De hecho, ayer comenzó a circular por la ciudad de La Plata el primer colectivo eléctrico del país desarrollado con baterías de litio.

La creación de este vehículo estuvo a cargo de la empresa de transporte Nueve de Julio y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. El objetivo de ambas entidades fue impulsar una opción sustentable, que no sea contaminante y que resuelva uno de las necesidades diarias de los argentinos: el transporte público.

Para su desarrollo, los ingenieros usaron un colectivo que tenía un motor convencional que luego fue reemplazado por distintos componentes para que puedan absorber la energía suministrada por las baterías de litio. Para ello, se necesitaron 18 meses de trabajo y se invirtieron 250.000 dólares (es decir, la mitad de lo que cuesta uno importado).

De esta manera, los creadores del vehículo lograron que este cuente con una autonomía de 200 kilómetros por hora y que puede transportar a más de 55 personas a la vez. Además, las mediciones realizadas sobre los niveles de ruido dentro del transporte eléctrico registraron 66 decibeles, lo que lo coloca por debajo del ruido que genera un ómnibus a combustión que, por lo general, llega los 87 decibeles.

Otro beneficio es que el colectivo ecológico no cuenta con “vibraciones”, ya que tiene una sola pieza móvil que es el rotor y no vibra. Por ende, las vibraciones y el ruido no perjudican ni al conductor ni a los pasajeros.

En las próximas semanas estará circulando como transporte público por las calles de La Plata como parte del servicio de la línea universitaria que conecta las distintas facultades.

El desarrollo representa un gran hito en un país en el que el debate por el litio crece cada día. Asimismo, logró que la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el sistema educativo público y las empresas privadas se pusieran de acuerdo para aprovechar los recursos naturales y las capacidades académicas para dar el salto y comenzar un ciclo de desarrollo productivo con perspectiva ecológica que, esperemos, se siga replicando en toda la Argentina.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.