Sebastián Báez hizo historia en Roma: le ganó a Rune y se metió en los octavos de final

Sebastián Báez logró un triunfo histórico en su carrera en torneos Masters 1000. El bonaerense venció a Holger Rune, 12° del mundo, en tres sets y se metió en los octavos de final de Roma. Ahora enfrentará al Hubert Hurkacz, que más temprano eliminó a Tomás Etcheverry.

El tenista argentino tuvo un comienzo complicado ante el danés que se quedó con el primer set. En ocho juegos, Rune se llevó el primero por 6-2.

Sin embargo, Báez iba a mostrar su garra y cambió completamente el rumbo del encuentro. El danés bajó la efectividad y le dio la oportunidad al argentino de meterse en el partido. En la primera chance que tuvo, consiguió un quiebre y quedó 3-2.

Con ese break, descolocó al danés y marcó el rumbo del segundo set. Le robó el servicio para quedar 5-2 y selló el último game de saque para llevar el encuentro al tercer set.

Comeback complete 💪



Sebastian Baez knocks out last years runner up Rune, 2-6 6-2 6-3 to reach the last 16 in Rome#IBI24 pic.twitter.com/HUitqAWHlu