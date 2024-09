Cómo funciona la Tarifa Plana de envío de Amazon para la Argentina

La plataforma de comercio electrónico de Estados Unidos, Amazon, presentó una propuesta para varios países, incluyendo Argentina, por la cual el envío de ciertos productos tiene un costo de solo 5 dólares. «Obtén una tarifa de envío fija de US$ 5 cuando envíes a una dirección elegible en Argentina, Bahamas, Islas Caimán, Ecuador, Trinidad y Tobago», informó el sitio web de Amazon.

Con esta Tarifa Plana, los usuarios en Argentina pueden comprar productos desde esta plataforma norteamericana y recibirlos en su hogar por un costo fijo de 5 dólares.

La compañía promociona una canasta de productos que están alcanzados por estos envíos ultra económicos, entre los que se encuentran rubros como informática, belleza, juguetes, vestimenta, cuidado personal, hogar, calzado, libros, cocina y deportes. ¿Anticipa esta acción un desembarco del gigante del e-commerce? Argentina aparece en el roadmap de la empresa junto a otros países de Latinoamérica, pero sin fecha.

La compañía está radicada en el país desde 2016, como Amazon Prime Video, que inclusive produjo localmente algunas series; también está Amazon Music, que compite con Spotify, desde 2022, y Amazon Web Services (AWS) que llegó al país en 2018.

Algunos usuarios de redes sociales compararon precios entre productos de Amazon y Mercado Libre, a lo que el propio fundador y CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, respondió: “Pocas cosas que disfrute más que ver a zurditos resentidos poniéndose contentos cuando una empresa yanqui viene a Argentina. ¡La batalla cultural se va ganando! VLLC!”.

Mercado Libre y Amazon en Latinoamérica

La competencia entre Amazon y Mercado Libre se repite en los dos mercados principales de la región, como Brasil y México. Mercado Libre parece estar, por ahora, ganándole la delantera a la compañía de Jeff Bezzos.

Galperin es foco de críticas por parte de usuarios opositores a Milei en respuesta al alto perfil que tiene en redes sociales por sus opiniones políticas, por lo que la nueva tarifa plana de Amazon fue esgrimida para criticar al e-commerce de origen argentino.

Si bien los usuarios de las redes destacaron la diferencia entre los precios, aun en dólares, publicados en el sitio en Estados Unidos y los que se pueden conseguir en Argentina, hay que considerar que los impuestos aduaneros vigentes en el país están contemplados en esta compra y afectan al precio final; Amazon los calcula y detalla recién antes de dar por finalizada la compra.

Los pequeños envíos de Amazon

Amazon apela al régimen de Pequeño envío vía Courier, regulado por la AFIP, que aplica a compras que no presuman finalidad comercial. Por un lado, los paquetes deben estar conformados por hasta tres unidades de la misma especie y no podrán superar los 50 kilos. Además, no podrán estar valuados por precios superiores a los US$ 1.000.

La persona que reciba el envío puede hacer hasta cinco pedidos al año y debe tener clave fiscal nivel 3 generada en la AFIP.

Amazon aclaró, al respecto, que no todos los productos «aplican al envío con tarifa plana. Busca el mensaje ‘envío con tarifa plana’ mientras compras para identificar los productos que aplican a la promoción. Cuando agregues los productos que aplican a la promoción de envío con tarifa plana a tu carrito de compras, verás esta opción aplicada automáticamente en tu carrito de compras y el descuento promocional aplicado al resumen de tu orden».

Otra cuestión a tener en cuenta es que si se elige un envío con prioridad de manera manual, no se aplica el envío con tarifa plana. Los envíos llegan por compañías de correo privadas, como Fedex o DHL, y no por Correo Argentino.

A los usuarios que eligen pagar en pesos se les aplica el «dólar tarjeta», que está un 32% por encima de cancelar con dólares adquiridos en el mercado de bonos, que cotizan al tipo de cambio MEP.

