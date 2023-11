¿Amazon desembarca en Argentina?: esto dijeron desde la empresa

Durante la última semana circuló el rumor de que Amazon estaría llegando a la Argentina, luego de que Javier Milei asuma la presidencia el 10 de diciembre. Aunque esta especulación entusiasmó a varios en las redes sociales, finalmente fue desmentido por la propia empresa.

“No tenemos actualizaciones operativas sobre nuestra presencia en Argentina”, aseguró David Flores-Sánchez, vocero de Amazon al diario La Nación. Al menos, en el corto plazo, los planes no parecen haber cambiado y parece que la tienda no ampliará su presencia en el mercado argentino.

El mismo rumor también circuló sobre Starlink, una de las empresas madre de Elon Musk. Incluso fue replicado por la propia Diana Mondino, futura canciller. En ese caso, Starlink ya tenía aprobado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), desde 2021, los permisos para operar.

Amazon: qué negocios tiene en la Argentina

Pese a que la llegada con toda su cadena de distribución aún sigue en pendiente, Amazon mantiene su presencia a través de la plataforma Amazon Prime Video que está disponible desde 2016, Amazon Music desde 2022 y Amazon Web Services de 2018.

La versión retail de la compañía (la tienda Amazon) sí opera en Brasil y en México, donde compite con Mercado Libre, la empresa de origen argentino creada por Marcos Galperín.