Cómo funcionan las estafas telefónicas con llamadas del exterior y cómo evitar caer

La proliferación de llamadas telefónicas provenientes de números desconocidos— a menudo con prefijos extranjeros y que se cortan rápidamente— es una señal de alerta de dos modalidades de fraude cada vez más sofisticadas: el vishing y el wangiri.

Estas estafas buscan engañar a los usuarios para obtener información confidencial, generar costos elevados o perpetrar robos de identidad. Argentina es particularmente vulnerable a esto, registrando un 59% de llamadas no deseadas en el tercer trimestre del 2024, lo que la ubica en el segundo lugar de la región, según el Global Call Threat Report de Hiya.

Pablo García, BDM Cybersecurity Latam de Tivit, advirtió que en la actualidad la IA “potencia estos ataques, haciendo voces y guiones cada vez más convincentes”. Ante un promedio de siete llamadas de spam por persona al mes en el último trimestre, de las cuales el 27% corresponden a fraudes, es crucial conocer estas técnicas y cómo protegerse.

Las técnicas de engaño

Estas dos modalidades de estafa se complementan para explotar la confianza y la curiosidad de las víctimas. El vishing combina ingeniería social con suplantación de identidad. Los estafadores manipulan la pantalla para que el número parezca legítimo y, mediante engaños, solicitan información confidencial como claves, códigos o datos de tarjetas de crédito. La clave es la presión para “actuar de inmediato” ante supuestas confirmaciones urgentes.

Por su parte, el wangiri consiste en realizar llamadas muy cortas desde números internacionales. El objetivo es que la víctima devuelva la llamada, incurriendo en elevadas tarifas premium, sin obtener ningún tipo de comunicación útil.

Pablo García, especialista de Tivit, explicó que existen señales claras para identificar un intento de estafa y brindó consejos para evitar caer en ellas. Entre los principales indicios mencionó las llamadas inesperadas desde prefijos extranjeros que se interrumpen rápidamente y las conversaciones en las que se solicitan datos sensibles como códigos, claves o información de tarjetas bajo la excusa de una “confirmación urgente”.

El profesional también alertó por aquellas situaciones en las que el número que aparece en pantalla coincide con el de una entidad reconocida, pero el interlocutor ejerce presión para que la persona actúe de inmediato. En ese contexto, para reducir el riesgo de caer en estafas telefónicas, es fundamental adoptar una actitud preventiva.

Una de las primeras medidas es no responder ni devolver llamadas provenientes de números desconocidos, en especial si son del extranjero. Por otro lado, es importante recordar que bajo ninguna circunstancia deben compartirse claves, contraseñas o números de tarjeta por teléfono, incluso si la llamada aparenta provenir de una entidad legítima.

Cómo actuar

Ante cualquier duda, lo recomendable es verificar directamente con el banco o la empresa a través de canales oficiales y no confiar en el número desde el cual se recibió la comunicación. Como complemento, activar la autenticación de dos factores (2FA) en cuentas bancarias y aplicaciones críticas brinda una capa adicional de seguridad. Finalmente, resulta clave capacitar a familiares y equipos de trabajo —sobre todo a los adultos mayores, que suelen ser más vulnerables— para reconocer estos intentos de fraude y actuar con precaución.

García resaltó que el primer paso “es educativo”. Enseñar a reconocer estos patrones de engaño reduce significativamente la efectividad de estas estafas. “Evitar devolver llamadas a números internacionales, desconfiar de requerimientos urgentes de clave y utilizar canales oficiales, son hábitos que pueden detener una estafa”, concluyó el especialista.

Con información de NA