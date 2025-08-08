Alerta por una nueva estafa virtual: advierten sobre falsos enlaces de “cancelar suscripción”

Especialistas en ciberseguridad y empresas del sector, como DNSFilter, alertaron sobre una nueva modalidad de estafa virtual que circula por correo electrónico. La maniobra utiliza enlaces falsos de “cancelar suscripción”, comunes al pie de correos promocionales, para redirigir a los usuarios a sitios maliciosos.

Al hacer clic en estos links, la víctima puede ser dirigida a una página falsa que simula ser legítima, con el objetivo de robar contraseñas, acceder a datos bancarios o instalar software malicioso (malware) en el dispositivo.

Cómo funciona la estafa

Los delincuentes envían correos con apariencia auténtica: usan logos, estilos y nombres similares a los de empresas reales. Ante la molestia del spam, el usuario presiona el botón de “cancelar suscripción” sin advertir el riesgo. En muchos casos, es redirigido a una web fraudulenta que le solicita información sensible o inicia la descarga de malware sin que el usuario lo note.

Según DNSFilter, uno de cada 644 clics en enlaces de este tipo lleva a un sitio considerado peligroso.

Objetivos y consecuencias

Los principales fines de esta estafa incluyen:

Robo de contraseñas bancarias y credenciales.

Verificación de cuentas activas para nuevas campañas de phishing.

Instalación de malware en dispositivos vulnerables.

Suplantación de identidad o espionaje digital.

El contexto de saturación digital —donde muchos usuarios buscan reducir el spam— convirtió estos enlaces en una trampa eficaz para los ciberdelincuentes, quienes perfeccionaron su estrategia utilizando técnicas de ingeniería social.

Recomendaciones de los expertos

Los especialistas brindaron consejos clave para evitar caer en este tipo de estafas:

No hacer clic en enlaces de “cancelar suscripción” si el remitente es dudoso o tiene errores ortográficos.

en enlaces de “cancelar suscripción” si el remitente es dudoso o tiene errores ortográficos. Acceder directamente a la página oficial del servicio desde el navegador, sin usar enlaces del correo.

a la página oficial del servicio desde el navegador, sin usar enlaces del correo. Utilizar antivirus actualizados y sistemas con filtrado DNS que bloqueen sitios peligrosos.

y sistemas con filtrado DNS que bloqueen sitios peligrosos. Activar la verificación en dos pasos en apps bancarias y monitorear movimientos sospechosos.

en apps bancarias y monitorear movimientos sospechosos. Mantener el sistema operativo y las aplicaciones al día, y contar con filtros de spam activos.

Conclusión

El enlace de “cancelar suscripción” ya no es una simple herramienta para salir de listas comerciales. En un entorno cada vez más expuesto, los especialistas recomiendan extremar la atención al gestionar el correo electrónico. La mejor defensa sigue siendo la precaución del usuario, clave para evitar convertirse en víctima de estas campañas.

