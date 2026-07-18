Del protagonismo a la consagración: el título de 9z marca un nuevo techo para los esports argentinos

El equipo argentino levantó el trofeo en China, uno de los principales centros del calendario internacional de los esports. Foto: NA

9z Team escribió la página más importante de su historia al consagrarse campeón de la XSE Pro League 2026 de Counter-Strike 2, luego de derrotar por un contundente 3-0 a PARIVISION en la gran final disputada en China. El triunfo le permitió conquistar por primera vez un torneo de nivel Tier-1, la máxima categoría del circuito profesional, y se convirtió en uno de los mayores logros alcanzados por un equipo argentino en los esports.

La organización celebró la histórica consagración a través de sus redes sociales, donde destacó el valor simbólico del campeonato. «CAMPEONES DE LA XSE PRO LEAGUE 2026. Seguimos cumpliendo nuestros sueños, seguimos haciendo historia. Hoy nuestra vitrina suma su primer trofeo Tier-1 tras vencer a Parivision por 3-0 en la Grand Final», publicó 9z tras levantar el trofeo.

El título confirma el crecimiento que la organización mostró durante los últimos años en la escena internacional de Counter-Strike. Después de consolidarse como uno de los principales representantes de Latinoamérica y conseguir victorias frente a algunos de los mejores equipos del mundo, el conjunto argentino logró finalmente el objetivo que todavía tenía pendiente: conquistar un campeonato de máxima categoría.

La XSE Pro League 2026 representó la consagración definitiva para 9z. A lo largo del campeonato mostró un nivel muy alto, con un juego sólido y una gran regularidad frente a rivales de primer nivel. Ese rendimiento tuvo su punto culminante en la final, donde dominó de principio a fin a PARIVISION y cerró la serie con un categórico 3-0.

La victoria marca un antes y un después para la organización. Hasta ahora, 9z acumulaba destacadas participaciones internacionales y había demostrado que podía competir de igual a igual con equipos históricos del circuito. Sin embargo, todavía le faltaba transformar ese crecimiento en un título de la máxima jerarquía.

El campeonato también representa un momento histórico para los esports argentinos. Son muy pocas las organizaciones nacionales que lograron imponerse en competencias internacionales de semejante nivel, por lo que el logro trasciende a 9z y se convierte en un impulso para toda la escena competitiva del país.

Dentro del ecosistema de Counter-Strike, los torneos Tier-1 reúnen a las mejores organizaciones del planeta, con jugadores de élite y competencias que concentran la mayor atención del calendario internacional. Durante décadas, la escena fue dominada principalmente por equipos europeos y norteamericanos, mientras Latinoamérica buscaba consolidarse entre las grandes potencias.

Por ese motivo, la conquista de 9z tiene un valor especial. No solo demuestra la evolución competitiva del equipo argentino, sino que también confirma el crecimiento de la región dentro del circuito profesional y la capacidad de sus organizaciones para disputar los campeonatos más importantes.

Tras la conquista, el club volvió a celebrar con otro mensaje que reflejó la emoción del momento: «Estos chicos siguen escribiendo su historia en los libros del Counter-Strike, coronando nuestro escudo de gloria. Por si no les quedó claro, ESTO ES 9Z».

Con este título, 9z alcanzó el mayor logro desde su fundación y se consolidó como una de las organizaciones latinoamericanas más importantes de Counter-Strike 2. La consagración no solo suma una estrella a su palmarés: demuestra que un equipo argentino puede competir y vencer a los mejores del mundo en la máxima categoría de los esports.

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