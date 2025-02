Estos son los 25 mejores juegos de la historia, según la revista Rolling Stone

Aunque resulte difícil, y hasta controvertido, es posible armar un ranking de los mejores juegos de la historia. La tarea- para nada sencilla- la realizó la revista Rolling Stones, en un artículo que días atrás repasó los 25 mejores videojuegos.

“Para seleccionar los mejores juegos en la historia, consideramos qué tan influyente fue cada uno a su llegada y si sigue vigente”, señaló el medio, al explicar los criterios. En esa línea, los títulos que se mencionan “han transformado la cultura actual” y “marcarán el futuro”.

Como ya sabemos, desde hace ya un largo tiempo, los videojuegos pasaron de ser un simple pasatiempo a convertirse en una de las industrias culturales más influyentes del mundo. Actualmente, su importancia va más allá del entretenimiento e impacta en distintos ámbitos de la vida como la educación o la economía, solo por citar dos ejemplos. A continuación, repasamos los primeros mencionados en la publicación.

El podio

La lista la encabeza The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Para la revista, este título de Nintendo de 2017 “reinventó la forma en que los jugadores ven e interactúan con los juegos”. Breath of the Wild es revolucionario porque “tomó la idea de un héroe que cae en un mundo inmenso y la siguió desarrollando”.

“Otros juegos de mundo abierto te hacen sentir que estás explorando, pero Breath of the Wild convierte cada acción en un rompecabezas”, señaló la revista. Este juego deja atrás las interminables misiones de búsqueda, las listas de tareas y las características del género. Se trata de un juego de descubrimiento libre.

En segundo lugar, aparece el Tetris. Fue originalmente lanzado en 1984, pero se convirtió en un éxito con el lanzamiento del Game Boy en 1989. El simple hecho de girar formas geométricas y encajarlas es “estimulante y meditativo”. Para tomar magnitud del impacto, el Guinness World Records declaró que Tetris es el juego más vendido de la historia.

El podio lo cierra Grand Theft Auto V por su “diseño de mundo abierto increíblemente realista y su ecléctica mezcla de narración y humor”. “GTA V no es solo una magistral subversión de la sociedad estadounidense, sino que aborda temas sobre políticos corruptos, influencers engreídos, niños que no quieren salir de casa e incluso el patriotismo extremo”, resaltó la Rolling Stone.

Cómo sigue

El cuarto lugar la revista se lo adjudicó a Super Mario World, el juego de 1990 de Nintendo. “Sus controles y su ingenioso diseño de niveles (…) son el estándar de referencia que otros llevan décadas persiguiendo”, apuntó la publicación.

El quinto lugar fue para The Last of Us. “Mucho antes de la adaptación de HBO, este lanzamiento de 2013 cambió la narración en los videojuegos”, consideró la revista. La odisea para encontrar la cura de la enfermedad zombi que acabó con el mundo es el juego “más cinematográfico jamás creado”.

El sexto lugar fue ocupado por Half-Life 2 de 2004 porque “introdujo un patio de juegos de código abierto” mucho antes que Minecraft o Roblox. “A pesar de la fuerte competencia de la época, Half-Life 2 se convirtió en el referente de la narración en primera persona sin necesidad de ralentizar el juego para alargar escenas”, describió la revista.

El séptimo lugar en el ranking fue para Metal Gear Solid porque el original de 1998 “marcó la pauta para todo un género de juegos con tintes políticos”. El octavo lugar fue para Final Fantasy VII debido a que este juego ofreció “historias con un arte único”.

En noveno lugar, se ubicó The Elder Scrolls V: Skyrim. Este lanzamiento de 2011 es uno de los pocos juegos que cumplen la premisa de que ninguna partida será igual, remarcó la publicación. El décimo juego valorado por la revista fue Super Metroid. “Esta secuela de 1994 estableció los estándares para los juegos de exploración 2D”, explicó el artículo y sumó que todos los géneros” tienen una deuda con sus reglas básicas”.

Pese a la polémica que puede instalarse en torno a la elección de los mejores juegos, no está de más recordar un estudio publicado por la Entertainment Software Association of America en 2024 que describió que los videojuegos son un contenido de entretenimiento que proporciona horas de distracción, pero también beneficios sociales y emocionales porque ayudan a aliviar el estrés, a mejorar la creatividad e incluso a conectar con otras personas.

La lista completa

1: The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)

2: Tetris (1984)

3: Grand Theft Auto V (2013)

4: Super Mario World (1990)

5: The Last of Us (2013)

6: Half-Life 2 (2004)

7: Metal Gear Solid (1998)

8: Final Fantasy VII (1997)

9: The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

10: Super Metroid (1994)

11: Halo: Combat Evolved (2001)

12: World of Warcraft (2004)

13: Doom (1993)

14: Street Fighter II (1991)

15: The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

16: Red Dead Redemption 2 (2018)

17: Diablo II (2000)

18: Madden NFL 2004 (2003)

19: Baldur’s Gate 3 (2023)

20: Mario Kart 64 (1996)

21: Fallout 3 (2008)

22: Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)

23: Tony Hawk’s Pro Skater (1999)

24: The Sims (2000)

25: Stardew Valley (2016)