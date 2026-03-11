El teléfono de Motorola que gana terreno: liviano, potente y pensado para 2026

En un mercado cada vez más competitivo, Motorola vuelve a posicionarse en el segmento premium con un dispositivo que busca destacarse por su potencia, diseño y tecnología. Se trata del Motorola Edge 80 Ultra, un smartphone que comienza a captar la atención de los usuarios más exigentes.

El equipo llega con una pantalla pOLED de 6,7 pulgadas, tasa de refresco de 165 Hz y un brillo máximo que alcanza los 4500 nits, lo que lo ubica entre los displays más avanzados del mercado. A esto se suma un peso de apenas 185 gramos, una característica que lo convierte en un teléfono liviano y cómodo para el uso cotidiano.

Potencia para tareas exigentes

En su interior, el dispositivo incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, uno de los chips más potentes disponibles en la actualidad. Según pruebas de rendimiento recientes, el equipo logra superar al 95% de los teléfonos Android del mercado.

El smartphone también ofrece configuraciones con 16 GB de memoria RAM y hasta 1 TB de almacenamiento, lo que permite ejecutar tareas exigentes sin inconvenientes, desde edición de video en 4K hasta videojuegos de alto rendimiento sin caídas de cuadros.

Un sistema de cámaras de alto nivel

El apartado fotográfico es otro de los puntos fuertes del dispositivo. El equipo incorpora una cámara principal de 200 megapíxeles con apertura f/1.6, acompañada por un sensor ultra gran angular de 50 MP y un zoom óptico 3x.

En comparativas independientes, este sistema de cámaras logra competir de igual a igual con equipos de alta gama como el Samsung Galaxy S25 Ultra y el iPhone 16 Pro Max.

Batería y carga ultrarrápida

La autonomía también es uno de los aspectos destacados del equipo. El teléfono cuenta con una batería de 5200 mAh compatible con carga rápida de 125W, capaz de completar la carga en menos de 25 minutos. Además, incluye carga inalámbrica de 50W, una función cada vez más valorada por los usuarios.

Con estas características, el nuevo Edge 80 Ultra busca posicionarse como uno de los smartphones más completos del año, combinando potencia, fotografía avanzada y una de las pantallas más brillantes del mercado.