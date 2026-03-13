Xiaomi lanza HyperOS 3.1: la actualización que mejora la compatibilidad con el iPhone

La empresa tecnológica china Xiaomi anunció el lanzamiento de HyperOS 3.1, una actualización de su sistema operativo que incorpora mejoras orientadas a la integración con el ecosistema de Apple, especialmente con dispositivos como el iPhone.

El objetivo de esta nueva versión es facilitar la sincronización y el intercambio de información entre equipos de distintas plataformas, una tendencia que cada vez gana más peso en la industria tecnológica.

Mayor integración entre dispositivos

Entre las novedades principales aparece HyperConnect, una herramienta que busca mejorar la interconexión dentro del ecosistema de Xiaomi y optimizar la comunicación entre diferentes dispositivos, incluso cuando se combinan con productos que utilizan el sistema iOS.

Con esta función, los usuarios podrán compartir archivos, sincronizar datos y utilizar varios dispositivos de manera más fluida, algo especialmente útil para quienes trabajan con más de un equipo al mismo tiempo.

Actualizaciones más rápidas y sin interrupciones

Otra de las innovaciones destacadas es Super-OTA (SOTA), un nuevo sistema diseñado para simplificar el proceso de actualización del software.

Tradicionalmente, los dispositivos con Android requerían descargar paquetes de gran tamaño y reiniciar el teléfono para completar la instalación. Con Super-OTA, en cambio, los dispositivos podrán descargar pequeños paquetes que se aplican en segundo plano, sin necesidad de reiniciar el equipo ni interrumpir la experiencia del usuario.

Los parches se aplicarán directamente sobre módulos específicos del sistema, como el launcher o aplicaciones internas, de manera similar a la actualización de una app convencional.

Cambios en la multitarea y nuevos dispositivos compatibles

La actualización también incorpora un rediseño en la gestión de la multitarea, con una interfaz inspirada en el estilo visual de iOS que facilita el cambio entre aplicaciones recientes.

El despliegue de HyperOS 3.1 comenzó el 11 de marzo en algunos modelos y se extenderá de forma gradual durante varias semanas, con un calendario que prevé su llegada a más dispositivos hasta la segunda semana de abril.

Entre los primeros equipos compatibles se encuentran:

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi Pad 8

Redmi K90

Con esta actualización, Xiaomi busca fortalecer su ecosistema tecnológico y adaptarse a una tendencia clara del mercado: la integración cada vez más fluida entre dispositivos de distintas marcas y sistemas operativos.