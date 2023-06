Estudia en el IUPA, se entrena en E-Sports y es el campeón regional

Los días de Nahuel Fernández van de la música y los estudios a la PC, a jugar. Le faltan sólo cuatro materias para terminar el Profesorado Universitario en Educación Musical en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), adonde estudia desde que se vino de Sierra Grande. Pero no por esa deja de entrenar en el Fifa que lo transformó en el representante de esta parte sur del país para los Juegos Universitarios Argentinos 2023 (JUAR) que ahora se dirimirán en Buenos Aires. Literalmente, su vida va de la música a los E-Sports.



Las dos cosas, la música y los E-sports, se remontan a la infancia de Nahuel. Por un lado, sus padres son profesores de música. “De ellos mamé el amor por enseñar en las escuelas. Fue así como observé en el IUPA el amor que había para los estudiantes, con espacios parquizados, becas de todo tipo para que cualquier persona en situación de vulnerabilidad pueda perseguir sus sueños y así formarse en una institución de primer nivel”, dice.



Por el otro, con los amigos de la infancia, empezó a dedicarle horas también al entrenamiento en los juegos electrónicos. “Aproximadamente en el 2005, comenzó a hacerse un poco más popular el tema de las computadoras y los videojuegos, y nacieron los “Cyber Café”, que eran lugares equipados con 10, 20 o más computadoras donde podías ir a navegar en internet, o disfrutar de los videojuegos actuales. Fue así como nació el amor por los videojuegos, un mundo de fantasía que te da el poder de disfrutar de un sinfín de actividades, compartiendo con amigos a carcajadas. A partir de los 10 años, comencé a sumergirme en éste mundo con amigos que gracias a Dios, aún conservo. Hubo uno en particular. que vivía cerca de casa, con el que siempre jugábamos, día tras día después de la escuela y antes de ir a inglés, siempre lo mismo, los mismos equipos, el mismo juego de fútbol, lo único que variaba era el resultado de los partidos. Qué hermosa época con mi amigo “enano” Holzmann. Fue con él que participamos en un torneo que se realizó en la Casa de la Cultura de Sierra Grande, que no pudimos ganar, pero nos dimos cuenta que tantas horas de juego habían creado en nosotros una habilidad”, rememora.



“Mi entrenamiento para participar en los Juegos Universitarios Argentinos se basó en la disciplina y el estudio. Desde los 10 años que vengo jugando al videojuego año tras año, comprando todos los Noviembre cada nueva edición que conlleva actualizaciones de equipos, nuevos movimientos de jugadores, y un sinfín de cuestiones que se agregan. Pero al enterarme en abril que mi participación en el torneo universitario se había hecho efectiva, comencé a dedicarle horas de entrenamiento al juego que consistieron no solo en disputar partidos online con diferentes rivales del mundo, sino fue estudiar el juego. Observar partidos de PRO PLAYERS (jugadores profesionales en inglés), estudiar sus tácticas, sus estilos de juego, el cómo reaccionaban cuando su equipo atacaba, cómo también cuando defendía. También fue mirar muchos videos en YouTube para aprender nuevos movimientos que antes desconocía en el juego. Luego de todo este conocimiento nuevo, era ponerlo en práctica para poder realizar una efectiva apropiación de cada configuración de botones necesaria para cada nuevo movimiento aprendido”, cuenta.



-¿Qué significó?

-Es altamente gratificante haber ganado esta competencia. En primer lugar por la visibilidad que se ha generado para conmigo como flamante campeón y representante patagónico en los E-Games, como así también para éste deporte, que cada vez se está haciendo más y más conocido. Es hermoso recorrer los pasillos del Iupa y que me reconozcan los compañeros y compañeras por la hazaña conseguida. Ademá,s el saber que voy a representar en una instancia nacional a la institución que tanto me ha dado y a la que tanto amo, es devolverle un poco todo lo que me ha brindado a lo largo de estos años.

Por otro lado, es renovar el sentimiento de ese primer torneo en Sierra Grande: ahora me siento verdaderamente entre los mejores desempeños en algo que soy bueno, el FIFA 23.



-Ahora se viene la competencia con el resto del país ¿cómo te preparas?

-La idea de cara a esta nueva instancia, que sin dudas será mucho más difícil, será continuar con la disciplina que me llevó a ganar ésta primera instancia: seguir estudiando el juego, a los mejores jugadores, transformar sus estrategias en las propias. Enfrentarme con cualquier persona que quiera jugar conmigo, para poder ir midiendo mi avance en el juego. Tengo de dos a tres meses para prepararme de la mejor manera para este torneo que vendrá. Y si llego a cruzarme algún rival que sólo juega de manera recreativa, debo estar seguro que tengo los recursos para vencerlo, dando así lo mejor para dejar en lo más alto al Iupa y a la Patagonia. Y para cuando me cruce un rival que haya estudiado el juego como yo, se verá quién se ha preparado con mayor disciplina, tal cual me ha enseñado por un lado mi familia, y por otro lado el Iupa, son su intensiva carrera de arte. Algo muy positivo de ganar la instancia nacional, será la visibilidad para los equipos profesionales de E-Sports, teniendo así la posibilidad de que algún equipo me sume a sus líneas para competir en instancias cada vez más competitivas e internacionales, ya con premios en efectivo, además de que perteneciendo a un equipo profesional de gaming, gozas de un sueldo y de los recursos necesarios para dedicarse únicamente al estudio y desarrollo del juego.

Sinceramente no creo que deje nunca mi carrera ni mi labor en las escuelas, porque es una pasión la que me lleva a estudiar con tanto amor mi carrera profesional. Pero no quita la posibilidad de poder desenvolverme laboralmente en los E-Sports como tanto soñó el pequeño Nahuel Fernández de 10 años.

El apoyo d elos padres desde Sierra Grande

“Mi mamá y mi papá son mi sustento económico aquí en Roca, ya que ellos me están financiando para que pueda pagar un alquiler y comprar los insumos necesarios para la universidad, como así también para alimentarme en el mes. Vengo de una familia de clase media donde no sobra el dinero, es por eso que mi deber como hijo y estudiante es lograr finalizar la carrera en tiempo y forma para hacer valer cada centavo invertido en mí luego del secundario. De ésta forma mi Norte es recibirme cuanto antes para poder soltarle la mano a mis padres de una vez por todas”, cuenta Nahuel. “Puedo decir con orgullo que llevo la carrera al día y hoy, ya estoy a solo 4 materias de poder recibirme. No obstante, para cualquier estudiante es necesario un momento de relax o dispersión, y es ahí donde ingresan los videojuegos. Porque después de evaluaciones o de un día agotador de tanto cursar, me relajo jugando en la PC. Es allí donde encuentro una conexión entre ambos mundos, porque son ambos quienes me mantienen en pie, el amor por la música y la enseñanza, y el amor por el fútbol y los videojuegos que me ayudan a no estresarme”, resume el joven que hace pie en su sueño de convertirse e profesor y en seguir jugando a la PC.