Furor por la tarifa plana de Amazon: qué se puede comprar y cómo funciona el envío por 5 dólares

¿Desembarca Amazon en el país? El gigante del e-commerce incluyó a la Argentina en una tarifa plana para envíos de compras internacionales y esa acción revolucionó las redes sociales. “Obtén una tarifa de envío fija de US$ 5 cuando envíes a una dirección elegible en Argentina, Bahamas, Islas Caimán, Ecuador, Trinidad y Tobago”, promocionó el sitio web de Amazon. La noticia despertó un extraordinario interés.

Con esta novedad, los usuarios y usuarias argentinas pueden comprar productos en plataforma norteamericana y recibirlos en su casa por un costo fijo de 5 dólares. La compañía promociona entonces los productos que están alcanzados por estas entregas económicas. Entre ellas se encuentran, artículos de informática, belleza, juguetes, vestimenta, cuidado personal, hogar, calzado, libros, cocina y deportes.

“Entre los beneficios, esta nueva modalidad de envío ofrece al comprador una alternativa más y amplía la oferta disponible de productos. Es una buena noticia para los compradores argentinos, pero la verdad es que no es 100% claro si conviene o no comprar online por Amazon, ya que la diferencia entre el precio nacional y el precio importado depende del rubro, de la marca y del modelo específico que estemos buscando”, explicó Leonardo Park, economista e investigador de Fundar en Urbana Play, al hablar de la tarifa de Amazon para el país.

El anuncio de la plataforma de Jeff Bezos puso en un incómodo lugar a Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperín. Algunos usuarios de redes sociales compararon precios de distintos productos entre las plataformas y, el también dueño de Mercado Pago, respondió las críticas: “Pocas cosas que disfrute más que ver a zurditos resentidos poniéndose contentos cuando una empresa yanqui viene a Argentina. ¡La batalla cultural se va ganando! VLLC!”. Un dato no menor es que Mercado Libre ya compite en Brasil y México contra Amazon.

Argentina aparece en el radar de Amazon junto a otros países de Latinoamérica, pero aun sin fecha. Algo se había especulado con la asunción de Javier Milei el año pasado, pero el magnate norteamericano Jeff Bezos no es tan cercano al presidente argentino como Elon Musk. “No tenemos actualizaciones operativas sobre nuestra presencia en Argentina”, había asegurado David Flores Sánchez, vocero de Amazon, cuando se acrecentaban los rumores de un desembarco definitivo en el país.

Amazon: el “puerta a puerta”

Para cumplir con lo anunciado, Amazon se somete al régimen Pequeño Envío Vía Courier de la AFIP, que aplica a compras que no presuman finalidad comercial. En ese sentido, los paquetes deben estar conformados por hasta tres unidades de la misma especie y no podrán superar los 50 kilos. Por otro lado, la facturación no podrá estar valuada por precios superiores a los US$ 1.000 y la persona que reciba la entrega puede hacer hasta cinco pedidos al año.

“No todos los productos aplican al envío con tarifa plana. Busca el mensaje ‘envío con tarifa plana’ mientras compras para identificar los productos que aplican a la promoción. Cuando agregues los productos que aplican a la promoción de envío con tarifa plana a tu carrito de compras, verás esta opción aplicada automáticamente en tu carrito de compras y el descuento promocional aplicado al resumen de tu orden”, explicó la empresa en su plataforma.

Otra cuestión detallada por Amazon es que cuando el costo de envío estándar sea menor que el costo de envío con tarifa plana, se cobrará la tarifa menor. “Tranquilo, siempre vas a pagar el menor costo de envío”, aclaró la plataforma.

Hay que tener en cuenta que si se elige un envío con prioridad de manera manual, no se aplica el descuento y los paquetes llegan por compañías de correo privadas, como Fedex o DHL, y no por Correo Argentino.

Existen varios factores que los consumidores deben considerar antes de aprovechar la promoción de Amazon. Hay que considerar que los impuestos aduaneros estén contemplados en la compra porque esto puede afectar el precio final. Amazon calcula las tarifas y las detalla recién antes de dar por finalizada la compra.