Gobierno abierto: cómo mejorar la transparencia y participación en la gestión pública

Los avances tecnológicos de los últimos años arrasaron con todo. No hay recoveco de la vida cotidiana donde los procesos técnicos no estén presentes. En algunos casos esos cambios llegaron para mejorar nuestra calidad de vida. Pensemos en ejemplos básicos como: realizar algún trámite, enviar un formulario sin movernos de nuestras casas o pagar facturas. Podríamos seguir enumerando acciones donde la tecnología tiene un protagonismo destacado. Pero hoy vamos a detenernos en el Estado.

La administración pública fue uno de esos espacios donde la digitalización irrumpió de manera abrupta y abrió un mundo de nuevos procesos. La iniciativa de “Gobierno Abierto” busca brindar el acceso a información pública donde los ciudadanos puedan, por ejemplo, ver el detalle de los gastos de los gobiernos, las licitaciones ganadas, los salarios, entre otros datos de interés común.

Desde Generación EZ consultamos a un experto en la materia, Rudi Borrmann, oriundo de Villa Regina y director de programas locales de la “Alianza para el Gobierno Abierto” (OGP, por sus siglas en inglés); una organización con sede en Bélgica que ayuda a más de 70 países y 100 ciudades del mundo en su proceso de gestión hacia el gobierno abierto.

Rudi Borrmann, de Villa Regina a dirigir iniciativas locales de gobierno abierto en todo el mundo.

-P: ¿Cuál es el principal desafío que enfrenta la práctica del Gobierno Abierto?

– R: “Hay una brecha que hoy se puede observar que tiene que ver con el involucramiento de las personas. Hay una situación donde la gente está muy alejada de los procesos de gestión pública y es necesario involucrarlos para que pueda entender un presupuesto, que pueda seguir los pasos de un proyecto que ocurre en la esquina de su casa. Digamos que la narrativa que existe genera una distancia grande.”

“En el Reino Unido se viene trabajando desde hace 10 años en que toda la experiencia, de entrar al sitio web del gobierno británico para hacer cualquier trámite, se transforme en una experiencia como cuando hacemos una compra online en sitios ágiles y simples. Invierten mucho en esa capacidad técnica para mejorar esa interface hacia la ciudadanía que es un trabajo técnico enorme.”

P: ¿Cuáles son los principales propósitos que persigue el Gobierno Abierto?

-R: “Hay 3 que son básicos: el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Son tres pilares del Gobierno Abierto y sobre esas líneas es donde se construyen diferentes aspectos: herramientas, legislación, acciones que permitan que el Estado tenga ese tipo de control por parte de la ciudadanía, la sociedad civil, la academia, etcétera.

«Su aplicación reduce la posibilidad de corrupción, de fraude, hace más eficiente al Estado. Por ejemplo, para todo lo que son contrataciones públicas, se empiezan a ver mundialmente estándares de cómo se publica la información y cómo se permite seguir un expediente. Ahora, no podés seguir un expediente si antes no empezás a digitalizar. Si no digitalizás, el expediente sigue siendo papel, se cajonea, se guarda… Pero al digitalizar, podés empezar a darle seguimiento, podés empezar a optimizar procesos, entender mejor dónde hay una demora.”

“¿Por qué este trámite tarda tanto? ¿dónde está mi trámite exactamente? Que hoy se pueda responder esto a través de WhatsApp, por ejemplo, es porque atrás hubo un proceso de crear infraestructura que permita hacer ese seguimiento. Si fuera en papel digamos, sería imposible.”

«La tecnología y la innovación están siempre como alrededor tratando de mejorar, de sumar calidad. Y en todo ese tema tenés después la propia transformación digital de los estados, en la cual todo el mundo está trabajando. Y el desarrollo de tecnología tiene que ser supervisado también. Por ejemplo, para que los algoritmos públicos sean realmente públicos, para entender qué datos están siendo procesados y cómo es la protección de los datos personales, qué legislación tenés, entre otras cosas.”

Ley 27.275 Es la ley de acceso a la información pública en Argentina. Gracias a ella se puede exigir información para conocer los datos de los tres poderes del Estado.

P: ¿Cuáles son las principales soluciones que puede brindar la apertura de datos públicos?

– R: El gran tema siempre es lo relacionado a la contratación pública porque es por donde pasa la mayor cantidad del dinero público y que en muchas partes ocurre de manera invisible. Pero también hay otras cuestiones como los costos de los sueldos, la ejecución de un presupuesto, la visualización de la ejecución de ese presupuesto, entender un presupuesto de una manera más amigable.

– P: ¿Cómo ves a Argentina en su proceso de digitalización o Datos Abiertos?

– R: Me parece que en Argentina, en los últimos 10 años, este tema ha tenido continuidad política, con mayor o menor apoyo y visibilidad en la agenda. Pero hoy, por ejemplo, cuando se hacen los índices de datos abiertos a nivel nacional, la mitad de las provincias ya está publicando datos, hay portales que ya están muy instalados, hay equipos que trabajan en la temática; eso me parece que que ha sido un avance importante desde el punto de vista de la política de datos abiertos.

El gobierno nacional actual también ha mantenido una visión Federal de las políticas datos abiertos, haciéndola participativa, incluyendo asociaciones civiles. Provincias como Mendoza, Córdoba, Neuquén, la Ciudad de Buenos Aires, por mencionar algunos puntos más destacados del país; me parece que vienen trabajando bien y sostenidamente en el tema. Para que esto ocurra el rol de la sociedad civil es clave.

Datos abiertos en plena guerra

“Dream recopila, organiza y publica datos abiertos en todas las etapas de los proyectos de reconstrucción en tiempo real”, dice el sitio web de Ucrania lanzado en plena guerra y que recibe el apoyo de distintas organizaciones civiles y hasta del propio gobierno de ese país. El objetivo que persiguen es brindar visibilidad a la población sobre el seguimiento de las obras y proyectos que se realizan allí para su reconstrucción.

En la web se puede encontrar un monitoreo de las ejecuciones de proyectos en curso, los diagnósticos realizados, la planificación, sus formas de financiación y auditorias. La publicación de la información también incluye e involucra la participación ciudadana de cada localidad.

Según explican, para la realización del proyecto se basaron en estándares de transparencia reconocidos internacionalmente. “Este enfoque de reconstrucción se basa en metodologías, procesos y gestión de datos abiertos líderes en el mundo”, explica la organización de Dream. Esto permite “una planificación, implementación y monitoreo precisos y oportunos para brindar a los donantes, la sociedad civil y el gobierno”.