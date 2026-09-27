Google cumple hoy 28 años: cuál fue la primera, y estratégica, búsqueda en la web

Hoy no es un día más en el calendario de internet. Google celebra un nuevo cumpleaños y, aunque actualmente domina el mundo digital bajo el paraguas del conglomerado Alphabet, sus orígenes en los pasillos de la Universidad de Stanford esconden episodios marcados por la escasez de recursos y el ingenio de sus creadores, Larry Page y Sergey Brin.

Si bien la empresa se constituyó legalmente a principios de septiembre, fue recién a finales de ese mismo mes cuando quedó marcado a fuego el día en que el motor de búsqueda comenzó a operar oficialmente bajo el nombre que hoy todos conocen.

La primera búsqueda: una prueba de fuego para el algoritmo

Lejos de buscar el clima, las noticias del día o el resultado de un partido, la primera frase rastreada en el dominio oficial de Google tuvo un propósito técnico y muy específico. Los fundadores escribieron en la barra de búsqueda el nombre «Gerhard Casper».

La elección no fue azarosa. Casper era, en aquel entonces, el presidente de la Universidad de Stanford. Page y Brin necesitaban demostrar que su revolucionario algoritmo (PageRank) era lo suficientemente inteligente como para distinguir los resultados del prestigioso académico de los del famoso dibujo animado «Gasparín, el fantasma amigable» (conocido como Casper en inglés).

El sistema superó la prueba con éxito al priorizar la relevancia de los enlaces entrantes por sobre la simple coincidencia de palabras.

De los «masajes de espalda» a la fórmula matemática

Antes de transformarse en el coloso actual, el buscador tuvo una identidad completamente distinta. Durante su etapa de desarrollo, Page y Brin lo bautizaron como BackRub (una expresión que se traduce como «masaje en la espalda»). Este peculiar nombre hacía referencia a la forma en que el software analizaba los enlaces entrantes para determinar la jerarquía de un sitio web.

Poco tiempo después, los fundadores decidieron cambiar la marca para reflejar su verdadera ambición. Así nació Google, un juego de palabras basado en el término matemático gúgol, que representa a la unidad seguida de cien ceros. El objetivo era claro: organizar una cantidad de información prácticamente infinita.

La infraestructura inicial de la compañía dista mucho de los gigantescos y asépticos centros de datos que hoy operan en todo el planeta.