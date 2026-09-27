Causa AMIA: tras los nuevos procesamientos, los próximos pasos de la Justicia para avanzar hacia el juicio en ausencia

La Justicia dio pasos importantes en la causa por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en 1994 que dejó 85 muertos y 151 heridos, Se esperan las próximas medidas para avanzar hacia el juicio en ausencia.

De acuerdo a fuentes judiciales, lo que se espera es que la defensa oficial de los ocho iraníes y libaneses acusados apele la decisión del juez federal Daniel Rafecas, motivo por el cual la Cámara Federal deberá intervenir.

Cómo seguirá en la Justicia la Causa AMIA

Una vez que se apele, la medida quedará a disposición del fiscal de la UFI-AMIA, las querellas y la defensa, con la mira en pasar al requerimiento para la elevación a juicio. Luego, quedaría definir qué tribunal oral queda a cargo del debate.

La Sala II de la Cámara Federal allanó el camino hacia el juicio en ausencia al rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la defensa oficial de los imputados, lo que convalidó la posibilidad de que se avance en este mecanismo inédito en el país.

El pasado lunes, el juez Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados de haber organizado y ser parte de la ejecución del hecho. Además, dispuso embargos por US$ 500 millones para cada uno.

Los procesados como autores mediatos son Alí Fallahijan, ex ministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, ex ministro de Relaciones Exteriores iraní; Mohsen Rezai, ex comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, y Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria.

Los procesados como cómplices necesarios son Hadi Soleimanpour, ex embajador de Irán en Argentina; Mohsen Rabbani, activista religioso fundamentalista radicado en Buenos Aires desde 1983 y Consejero Cultural de la Embajada iraní en Argentina, y Ahmad Asghari, ex agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

El restante procesado, responsable de coordinar la etapa final del atentado, es Salman Raouf Salman, agente libanés de Hezbollah.

En la resolución de más de 600 páginas, Rafecas señaló que los acusados compraron una camioneta Renault Trafic el 10 de julio de 1994, la acondicionaron y cargaron con 300 kilos de amonal y TNT. Dicho vehículo fue el utilizado para cometer el atentado en la mutual judía en la calle Pasteur 633.

Fuentes judiciales consignadas por Noticias Argentinas dijeron que a ellos se sumará una persona más: Alí Asghar Hejazi, quien fue mano derecha del exlíder iraní Alí Jamenei, también como parte de los preparativos del ataque y por haber determinado la fecha en que se iba a realizar.

De esta forma, serán nueve las personas que se espera sean juzgadas en el marco de la causa por el atentado a la mutual judía, que fue calificado como un hecho de genocidio y un crimen de lesa humanidad.

Noticias Argentinas