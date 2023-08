Inteligencia artificial: medios de comunicación exigen restricciones para los chatbots 

Organizaciones de medios de comunicación de diversas partes del mundo publicaron una carta abierta para que legisladores consideren regular la manera en que las empresas entrenan a los chatbots de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT. Buscan que se les exija transparencia sobre cómo y a dónde acceden para nutrirse de información.

La carta abierta, titulada “Preservando la confianza pública en los medios a través de prácticas y regulaciones unificadas de IA”, lleva la firma de Agence France-Presse, la Agencia Europea de Fotografía de Prensa, el Consejo Europeo de Editores, Gannett, Getty Images, la Asociación Nacional de Fotógrafos de Prensa, la Unión Nacional de Escritores, News Media Alliance, The Associated Press y The Authors Guild.

Entre los principales objetivos, las organizaciones instaron a legisladores de todo el mundo a que reclamen a las empresas desarrolladoras de proyectos de inteligencia artificial generativa como Google, OpenAI, Microsoft y Anthropic (por citar algunas), sumen transparencia en los conjuntos de datos de captación y el consentimiento de los titulares de derechos, antes de usar la información.

Pero además, solicitan que se les permita a las empresas de medios que negocien con los operadores de modelos de IA, identificando el contenido generado por los bots y obligando a las empresas desarrolladoras a “eliminar el sesgo y la información errónea en sus servicios”.

“Los modelos fundacionales de inteligencia artificial se entrenaron utilizado contenido de los medios y difunden información sin ninguna consideración, remuneración o atribución a los creadores originales”, argumentaron las organizaciones.

“Tales prácticas socavan los modelos comerciales centrales de la industria de los medios, que se basan en el número de lectores y suscripciones, las licencias y la publicidad”, decía la carta.

En el escrito, las organizaciones reconocen que la inteligencia artificial y los modelos generativos tiene un potencial de proveer beneficios “significativos” para la humanidad. Sin embargo, aseguran que este tipo de tecnologías “amenazan” la sustentabilidad del ecosistema de medios y la confianza del público en general.

