Spotify, más cerca de ofrecer una versión con audio de calidad hi-fi (y más cara)

Quienes están a cargo de la aplicación se refieren internamente a esta versión mejorada como «Nemo». Oficialmente, se llamaría «Supremium» (una categoría más que la cuenta «premium») y contaría con un audio de extrema calidad, que se conoce como “sin pérdidas”. Esto implica que no se pierde ningún dato contenido en el archivo de audio original y es la característica que destaca a plataformas de música como Tidal (en esta nota condujimos un experimento para ver si realmente afectaba al oído de los comunes mortales).

Con este movimiento Spotify cambia su posición con respecto a sus competidores. El uso de Spotify está bastante arraigado en Argentina, que cuenta con el 30% de los 75 millones de usuarios en América Latina y ocupa el tercer puesto después de México y Brasil.

Según lo que se conoció, el precio sería de $19.99 dólares al mes, cosa que concuerda con las indagaciones de la plataforma en una encuesta de hace un año que preguntaba a sus usuarios si estarían dispuestos a extenderse a este presupuesto. Las otras plataformas que cuentan con audio sin pérdida, como Tidal y Apple Music, no piden una suma extra por esta función, lo que podría colocarlos en desventaja.

Fuente: nearlymind en Reddit.

Husmeando en detalle el código, el usuario de Reddit descubrió que, además del audio sin pérdidas de 24 bits, las nuevas funciones incluirán la creación de playlists con inteligencia artificial, 30 horas de audiolibros al mes y la posibilidad de ordenar la biblioteca por estado de ánimo, actividad y género.

Consultado por la revista The Verge, un vocero de Spotify dijo: «Si bien estamos constantemente iterando e ideando para mejorar nuestra oferta de productos y ofrecer valor a los usuarios, no hacemos comentarios sobre especulaciones en torno a posibles nuevas características y no tenemos nada nuevo que compartir en este momento».

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN