“The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” empezó a desarrollarse a fines de 2017, y en principio era concebido como un DLC; pero hubo tanto contenido que terminó siendo un juego.

En el mundo de los videojuegos, hay personajes que son característicos de una empresa. Mario Bros. con Nintendo, Sonic con SEGA, Crash Bandicoot con PlayStation y tantos otros ejemplos de franquicias propias de distintas consolas, cuyos nombres remiten rápidamente a la marca. Y si de Nintendo hablamos, no solo debemos mencionar a Mario.





Es que Link, el héroe de “The Legend of Zelda”, es otro nombre que genera una asociación instantánea. Y no solo eso, es una de las sagas más icónicas del mundo gamer.

Esta franquicia de juegos de aventura y acción tuvo su primer lanzamiento en 1986, y desde allí viene recibiendo elogios entrega tras entrega.

Hace solo unos días se lanzó “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, la 19° entrega de la serie, que rápidamente fue catalogado como uno de los mejores títulos del año (si no el mejor).

Secuela del exitoso “TLOZ: Breath of the Wild”, vendió más de 10 millones de unidades en solo 3 días y se transformó en un estandarte para la Nintendo Switch. Para los críticos obtuvo una calificación de 10, algo a los que los títulos de Zelda nos tienen acostumbrados (casi ninguno bajó de 8,5 nunca).





En esta ocasión, Link y Zelda exploran un templo subterráneo con un cadáver momificado que hará levantar una vez más el castillo de Hyrule y traerá al siempre temido Ganondorf, contra quien deberán combatir para salvar al mundo del mal.

Este título es de mundo abierto y cuenta con un mapa muy amplio, pero su principal fortaleza radica en el modo construcción, donde los usuarios podrán crear cientos de elementos para utilizar a lo largo del juego.

Visualmente vuelve a ser un paso adelante para la franquicia, y en términos de diversión, los comentarios hablan de un auténtico juegazo. Una vez más, Zelda ha sacado un clásico.



Tres claves del juego para la crítica



El mundo abierto, con dos mapas alternativos de gran tamaño y mucho recorrido.

La “construcción” de distintos elementos que pueden ser utilizados durante el juego.

Un apartado gráfico excepcional para los usuarios de Nintendo Switch.