Twitter limitó la cantidad de tuits que se pueden leer por día: los motivos y las vueltas de Elon Musk 

El sábado la comunidad de Twitter se encontró con una noticia poco grata. Después de navegar un rato en la red social, a muchos usuarios se les bloqueó la posibilidad de seguir leyendo tuits de su inicio con un cartel: «Lo sentimos, has alcanzado el límite de frecuencia de consultas. Espera unos minutos e inténtalo de nuevo».

Elon Musk, dueño de la compañía, publicó ese mismo día en su perfil los motivos de esta nueva restricción y su funcionamiento. A partir de entonces, las cuentas verificadas podrían leer hasta 6.000 publicaciones por día, las no verificadas hasta 600 y las cuentas nuevas no verificadas hasta 300. La excusa fue «abordar los niveles extremos de extracción de datos», es decir, poner un freno a las aplicaciones de inteligencia artificial que se nutren de información de Twitter.

Horas más tarde, Elon publicó un nuevo tuit sumando otro motivo a su decisión. «La razón por la que establecí un límite de visualización es porque todos somos adictos a Twitter y necesitamos salir. Estoy haciendo una buena obra para el mundo aquí», escribió el histriónico magnate que, paradójicamente, alcanzó con estas publicaciones un récord de visualizaciones inédito.

Sin embargo, Musk no hizo oídos sordos totales a las quejas de sus usuarios y aumentó el límite dos veces ese mismo día. Primero, anunció que subiría a 8.000 tuits para cuentas verificadas, 800 para no verificadas y 400 para nuevas cuentas no verificadas. Y, más tarde, subió los límites a 10.000, 1.000 y 500 respectivamente.

En resumen, quienes tengan una cuenta no verificada en Twitter (es decir, la mayor parte de los usuarios) pueden leer hasta 1.000 tuits por día antes de que un cartel les impida seguir navegando. Las cuentas verificadas son aquellos perfiles que cuentan con una insignia azul que, antes de que Elon Musk compre la plataforma, sólo podían conseguirlo ciertas empresas o personalidades destacadas que lograban verificar su identidad. Ahora, cualquier persona puede conseguirla pagando aproximadamente 8 dólares por mes.

The reason I set a “View Limit” is because we are all Twitter addicts and need to go outside.



I’m doing a good deed for the world here.



Also, that’s another view you just used.