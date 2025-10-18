Videojuegos en Neuquén: “Hay un desafío de poder concretar y que sean rentables”

Agustín Rojas es referente de la comunidad de desarrolladores de Neuquén e integra Trimedia XR, un estudio que promueve juegos y realidad virtual. Habló de los desafíos que enfrenta el sector, adelantó que estarán presente en la próxima Exposición de Videojuegos Argentina (EVA) y la oportunidad que representa Vaca Muerta para el colectivo.

PREGUNTA: ¿Cómo viene el presente de la comunidad y de Trimedia?

RESPUESTA: La comunidad normalmente está activa cuando activo yo. Me gustaría por ahí que más referentes tomen la lanza, pero no pasa. Tengo que seguir trabajando en eso. Este año hicimos el Meetup de Godot y después se hizo la quinta edición de la Patagonia Game Jam, de la cual participamos medio de costado porque estuvimos muy hasta las manos con Trimedia. Pero estamos activos. Hemos cerrado lindos proyectos a nivel educativo, a nivel secundaria, a nivel eventos para empresas. Vamos haciendo y concretando desarrollos. Todo es gamificado, todo es a través del juego. Con Trimedia se vienen lindas cosas, pero todas vinculadas a la comunidad que tiene su lugar y su espacio dentro de los eventos y movidas que armamos. Trimedia XR es un estudio que se forma desde la comunidad de desarrollo de videojuegos.

P: ¿Cuál es el panorama actual en el sector?

R: Hay una cuestión general en la industria, donde muchos buenos juegos, buenos proyectos, quedan a la mitad. He visto grandes desarrollos de juegos en discos duros que quedan ahí. Hay un desafío de poder concretar y que los videojuegos sean rentables. En el camino del desarrollo de videojuegos tradicional —que sería desarrollar, publicar y competir — se corre muy de atrás. A nivel mundial se compite con estudios que tienen otros recursos. Quizás en el exterior hay estudios que hacen un juego, medianamente generan ingresos, viven de eso todo el año, y eso permite hacer otro juego. Pero bueno… las economías son diferentes. Acá en Argentina cuesta mucho, primero, concretar el juego; cuesta mucho hacerle una campaña de marketing para que el juego salga a la luz de manera oficial. Y una vez que está publicado, por ahí no genera los ingresos suficientes para recuperar la inversión o para sostener a un estudio. Eso es algo que realmente sucede. Por ahí está el camino de buscar fondos, de financiamiento público, anotarse a diferentes programas y a diferentes financiaciones. En ese sentido está complicado, entonces hay que buscar diferentes alternativas.

P: ¿Cuáles son las expectativas para la próxima EVA?

R: La exposición se hará en la Ciudad de Buenos Aires, en lo que antes era el CCK. Es un evento que reúne a toda la industria GameDev e Indie. Allí cada estudio y cada provincia también muestra lo que viene haciendo, y nosotros vamos en representación de Neuquén. Desde lo personal, muy contentos, con mucha expectativa. Contentos porque tenemos cosas para mostrar, estamos bastante consolidados, y hay algo que vamos a celebrar: los dos años de Trimedia XR, que es justo en noviembre. A nivel personal, nosotros estamos muy contentos porque cumplir dos años en un emprendimiento, en una empresa, actualmente, es un logro importante. Nos sostenemos, y la verdad que cumplimos dos años cerrando proyectos relevantes. Vamos a mostrar lo que hacemos, vamos a contar un poco qué se hace en Neuquén, qué pasa en Neuquén. A nivel personal, ya hemos participado de otras ediciones, pero más a nivel espectador o a nivel pasivo. Así que estamos muy contentos, con mucha expectativa.

P: ¿Es posible fusionar Vaca Muerta con videojuegos?

R: Siempre existe esa posibilidad. La industria del oil and gas da lugar a este tipo de iniciativas, y de hecho nosotros ya estamos trabajando en proyectos vinculados a ese sector. Si bien no lo hacemos desde la simulación técnica pura y dura —aunque eso también ocurre—, no es nuestro foco principal. Hemos participado desarrollando videojuegos, trivias gamificadas y juegos de mesa. En todo lo relacionado con la industria de Vaca Muerta estamos presentes; incluso realizamos un proyecto para la Fundación YPF. Estamos vinculados, hay oportunidades y la industria empieza a reconocer a los videojuegos como una herramienta para cumplir distintos objetivos. No maquillamos a los videojuegos: sabemos el potencial que tienen para aportar en cualquier industria. Me propuse dar charlas y la verdad es que han tenido muy buena aceptación. Personas que no pertenecen a la generación gamer comienzan a entenderlo, a darle espacio, a mostrar interés y a acercarse con consultas. Eso es lo que militamos desde nuestro lugar, y los resultados son positivos.

—

* Agustín trabaja junto a su socio Sebastián Carro y adelantó que el 15 de noviembre habrá una nueva edición de DevPlay en Neuquén capital, un evento que fusiona desarrollo y juegos. “Venimos creciendo. Neuquén tiene mucho potencial y hay mucho talento”, señaló entusiasmado el joven.