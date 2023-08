WhatsApp: consejos para proteger la seguridad de tu cuenta y evitar estafas 

WhatsApp es una de las apps indispensables para las conversaciones virtuales y muchas veces es el lugar elegido por los cyber delincuentes para generar estafas y violar la seguridad de nuestros datos. Es por ello que resulta fundamental estar atentos a las herramientas de seguridad que la misma plataforma ofrece y tomar algunos recaudos.

Veamos algunos consejos de seguridad para WhatsApp que protegen nuestra cuenta y privacidad.

Activar la verificación en dos pasos

Es de las funciones básicas para tener mayor seguridad en las cuentas, ya sea de WhatsApp o de otras plataformas. La configuración de la verificación en dos pasos es muy sencilla y, una vez activada, la app puede pedirla con cierta frecuencia para confirmar su seguridad.

– Para activar la verificación en dos pasos hay que hacer lo siguiente:

– Ingresar a Ajustes o Configuración (parte inferior derecha de la app).

– Ingresar a Cuenta > Verificación en dos pasos > Activar.

– Allí ingresar un PIN de seis dígitos y luego confirmarlo.

Pedirá una dirección de correo electrónico a la que tengas acceso o puedes también Omitir el paso. Sin embargo, se recomienda ingresar un e-mail para recuperar el PIN en caso de que sea necesario.

– Luego pulsar Siguiente y confirma la dirección de correo electrónico.

– Guardar y listo.

Aquí un tutorial que publicó la compañía para activar la función V2P:

Protege tu teléfono móvil

Es un primer paso, tal vez obvio, pero fundamental: brindar protección a tu celular.

Algunos consejos básicos son bloquear la pantalla con alguna identificación obligatoria para poder abrirlo. En general, los distintos sistemas operativos suelen ofrecer las siguientes soluciones de protección:

– Un PIN para desbloquear la pantalla

– Desbloqueo con la huella dactilar

– Desbloqueo por medio del reconocimiento facial

– Desbloqueo por medio de patrones

Activar esta función es una barrera más para darle seguridad a nuestros datos e información confidencial.

Activar las notificaciones de seguridad

WhatsApp tiene por defecto las conversaciones cifradas de punta a punta. Esto significa que están codificadas y si hay una interferencia o un nuevo dispositivo accede a ese chat, la aplicación puede detectarlo y enviarnos una notificación. Para que esto último ocurra, es fundamental tener activada esa opción:

– Ingresar a Ajustes, en la parte inferior derecha.

– Elegir Cuenta > Seguridad

– Ingresar a la opción “Mostrar notificaciones de seguridad”

Selecciona quién puede ver tu información

Desde el apartado de Privacidad, WhatsApp ofrece la posibilidad de selección quién puede ver determinada información de tu perfil. Por ejemplo, puedes seleccionar quién puede ver tu foto de perfil, la hora de tu última conexión o tus estados.

Entre las opciones se encuentra que la tu información sea vista por:

– Todos

– Mis contactos

– Mis contactos excepto (y seleccionar quien NO puede acceder)

– Nadie

La sección de Privacidad se encuentra en:

– Ajustes > Privacidad

– Desde allí también podrás

– Desactivar las confirmaciones de lectura (los famosos tildes azules)

– Bloquear la pantalla con huella dactilar o reconocimiento facial para ingresar a la aplicación

– Ver si en alguna conversación está activada la ubicación en tiempo real

Hasta aquí las funcionalidades básicas y principales para proteger tu cuenta. Tener siempre presente que esta misma información la tienen quienes buscan hacer algún daño y harán lo posible por evitarla. De manera que es importante NO compartir información sensible por esta vía y estar atentos a conversaciones que puedan ser iniciadas por desconocidos o personas que no están dentro de nuestros contactos.