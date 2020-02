Temen nuevo femicidio en Neuquén: "Que no le pase como a Delia Aguado"

La golpeó. La roció con alcohol y amenazó con prenderla fuego. La insultó. Durante años. Hasta que ella pudo hablar. María les contó a sus compañeras del trabajo y la acompañaron a hacer la denuncia. Pero la violencia no cesó y después de una nueva golpiza el sábado, sus amigas temen lo peor. "No queremos que le pase como a Delia Aguado", resalta preocupada una de ellas y recuerda el femicidio que ocurrió el 29 de noviembre de 2018.

Para Mariela, las similitudes entre ese caso y el de su amiga, María, son muchas. Un hombre violento, física y psicológicamente , hijos en común y una mujer tratando de escapar, que se anima a pedir ayuda entre su gente cercana.

A días de que se cumpla un año de una de las primeras denuncias que María realizó por violencia de género contra su ex, Danilo Salvo, ella volvió a hacer una presentación por una nueva golpiza.

Mariela, la amiga, relató que el hombre aprovechó el régimen de visita, que rige aunque los hijos de 7, 8 y 14 años hayan dicho que no querían ver a su papá. Cuando fue a dejarlos, convenció a la mujer de salir de la vivienda y comenzó a golpearla. Fue un vecino, de los tantos que conocen la situación, el que intervino y logró salvar a María.

Pero ese fue el punto final para todos los que la conocen y organizaron una marcha para que la Justicia garantice la vida de la mujer. Ayer, desde el monumento, marcharon denunciando que el hombre viola las restricciones de acercamiento, la golpea, no cumple con ningún tipo de tratamiento ni medida que evite que cumpla su amenaza: "te voy a matar".

Es imperioso que las autoridades tomen cartas en el asunto ante los reiterados hechos de violencia que viene sufriendo María. Mientras el agresor continúa libre, María esta presa del miedo, sin poder tener una vida normal. Ha tenido que modificar su rutina diaria por temor a ser agredida, o lo que es peor, a aparecer muerta." (Fragmento de la convocatoria a la marcha de ayer).

¿Qué dice la Justicia?

Hasta el momento, nadie quiso hablar del caso, pero sí pudo confirmarse que está bajo la órbita del Juzgado de Familia y que en diciembre se renovaron la prohibición de acercamiento a 200 metros por 60 días, con rondines y apercibimiento de multa o arresto ante el incumplimiento.

Hasta el momento se informó que la única acción por el incumplimiento que Salvo habría realizado el sábado, de acuerdo a los testigos, es una consigna policial en la casa de la denunciante. Además, se notificará a la fiscalía para que analice si se trata de una causa penal y actúe al respecto dado que hubo un incumplimiento de la orden judicial.

Desde la Justicia afirman que no habían recibido la denuncia desde la Policía ni el Hospital hasta esta mañana, luego de que el caso se hizo público.

La mujer fue hoy, junto a su abogado, a ratificar la denuncia por la última golpiza a la espera de que se accione contra su ex. Sin embargo, el hombre tiene el derecho a réplica dentro de las 48 horas y recién en ese momento, un juez podría determinar si es detenido. Trascendió que él realizaría una contradenuncia por amenazas y que por el hecho, tuvo que retirarse de su trabajo en un hipermercado, donde es repositor.

Mariela, la amiga de la mujer, cuestionó que el sábado, cuando fueron a realizar la denuncia, tuvieron que esperar durante horas porque no había personal y que lo mismo les ocurrió en el hospital, donde fueron a constatar las lesiones. "No puede ser que no haya un protocolo ni nada", criticó.

A dos semanas del primer femicidio en la provincia, del que fue víctima Celeste Saavedra, las amigas de María resaltaron que no dejarán de reclamar que la justicia intervenga y ponga fin a la violencia que ella sufre.