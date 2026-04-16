Afonía y disfonía, las alertas más comunes en el Día Mundial de la Voz

La voz representa el principal medio de comunicación a través del cual las personas expresan pensamientos y emociones, mientras que se trata de una herramienta que nos permite estar en contacto con otros y, de esta forma, crear relaciones personales.

Día Mundial de la Voz: por qué cuidarla es clave para la salud

Este jueves se celebra el Día Mundial de la Voz; el mismo fue decretado por la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología y el lema para 2026 es «Cuidando nuestras voces», según un informe.

En tanto, el objetivo de este día es crear conciencia de la importancia que tiene la voz, así como los cuidados que se deben tener para evitar problemas relacionados con las cuerdas vocales, como la afonía y la disfonía.

La afonía es un trastorno que provoca la pérdida de la voz; esto puede ocurrir de forma lenta o también de manera repentina, puede deberse a distintas causas y afecta directamente a las cuerdas vocales.

Por lo general, si una persona grita con frecuencia, lo más probable es que aparezca esta condición; sin embargo, hay casos donde la afonía está vinculada a problemas o daños en la zona de la laringe y que pueden ser el resultado de alguna enfermedad.

Otro trastorno de la voz es la llamada disfonía, la cual puede deberse a un mal uso de la voz que causa inflamación o irritación de las cuerdas vocales, que puede producir daños o lesiones que se transformen en nódulos o pólipos. Esto, en la mayoría de los casos, ocurre entre profesionales del canto o personas que necesitan la voz para desempeñar sus trabajos.

En el mundo acelerado como el actual, muchas personas sufren de trastornos relacionados con la voz, sobre todo aquellas que tienen el hábito de fumar o que necesitan la voz para ejercer una determinada profesión, por lo cual es importante visitar al otorrinolaringólogo de manera preventiva para evitar daños futuros en las cuerdas vocales.

La voz es uno de los recursos de comunicación más importantes entre los seres humanos, por eso es necesario cuidarla para evitar lesiones o daños que, con el tiempo, puedan ser irreversibles, y algunos consejos útiles son:

Evitar hablar de más. Solo lo necesario para que la voz no se canse demasiado.

No hablar en lugares donde el ruido sea muy alto, ya que, por lo general, cuando esto pasa, las personas tienden a gritar.

No carraspear. Es algo común en las personas, pero puede resultar perjudicial para las cuerdas vocales.

Evitar el uso del cigarrillo.

Es recomendable mantener hidratadas las cuerdas vocales y, para ello, se puede ingerir una abundante cantidad de líquido durante el día.

NA