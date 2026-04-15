Dolor por la muerte de una conocida locutora de la Comarca Andina: «Voz comprometida», así la despidió el intendente de El Bolsón

El Bolsón está de luto ante la muerte de una reconocida locutora de la ciudad. Se trata de Andrea Zalazar, una comunicadora muy conocida y querida por la comunidad.

Si bien no trascendieron detalles de la causa, se supo que su muerte ocurrió el martes y tomó mayor repercusión este 15 de abril cuando empezaron a surgir mensajes de pesar en redes sociales. Zalazar tenía 51 años.

La despedida del intendente de El Bolsón

El lamentable suceso quedó confirmado cuando el intendente local, Bruno Pogliano, realizó un posteo en su cuenta de Instagram. En la publicación adjunto una foto de la locutora y le dedicó palabras emotivas: «Con profundo pesar lamento el fallecimiento de Andrea Zalazar, reconocida vecina de nuestra comunidad y voz comprometida de Radio Nacional El Bolsón».

Pogliano reconoció que «su trabajo, su calidez y su compromiso con la información y la gente, dejarán una huella imborrable en todos».

Finalmente, escribió: «Acompaño con afecto a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, deseando que encuentren consuelo y fortaleza».

Andrea Zalazar era una reconocida comunicadora de la Comarca Andina y en vida fue parte fundamental de Radio Nacional El Bolsón.

Según la información compartida en medios locales, Zalazar inició sus estudios en la Universidad Nacional del Comahue en Roca donde se formó como comunicadora y luego se graduó como locutora nacional del ISER.

Durante su carrera profesional paró por LU 19 y otras conocidas emisoras del Alto Valle y de El Bolsón, como Patagonia Andina, y Radio Nacional El Bolsón.