Bizcocho de naranja en microondas: esponjoso y listo en 10 minutos

Lista de Ingredientes harina de avena: 3 tazas levadura: 1 cucharada naranja: 4 unidades yogurt: 150 gramos aceite de girasol: 1 taza azúcar: 1 taza azúcar glass: cantidad necesaria

Si buscas un postre casero sin horno y en pocos minutos, esta receta de bizcocho de naranja en microondas es la solución ideal. Con preparación sencilla y ingredientes fáciles de conseguir, el resultado es un bizcocho esponjoso, húmedo y con un marcado sabor cítrico, perfecto para acompañar el mate, el café o cerrar una comida con algo dulce.

La receta permite resolver un postre en apenas 10 minutos, utilizando únicamente el microondas, y aprovecha naranjas frescas para darle un sabor más intenso y jugoso.

Paso a paso

Toma tres naranjas: ralla su piel, pélalas, córtalas y colócalas en el vaso de la batidora. Agrega el yogur, el aceite y el azúcar, y bate hasta obtener una mezcla homogénea. Reserva. En otro bol, mezcla la harina con la levadura. Tamiza la mezcla e incorpórala poco a poco a la preparación de naranja, mezclando bien. Unta con aceite un molde apto para microondas, vierte la masa y cocina a máxima potencia durante 8 minutos. Mientras se cocina el bizcocho, exprime la última naranja para obtener su jugo. Al retirar el bizcocho del microondas, vierte el jugo por encima para que la masa quede más jugosa. Cuando el bizcocho esté frío, espolvorea con azúcar glass y sirve.

Rápido, económico y sin necesidad de horno, este bizcocho de naranja en microondas es ideal para disfrutar de un postre casero sin complicaciones.

Imagen generada con IA.