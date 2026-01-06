El postre de limón y vainillas sin TACC ideal para combatir el calor: receta express y sin horno

Lista de Ingredientes galletas de vainilla sin tacc: 1 paquete leche condensada: 1 lata jugo de limón: 1/2 taza crema de leche: 1 taza rayadura de limón: opcional

Una receta rápida y deliciosa para disfrutar después de la cena o en una tarde de calor. Este postre combina el toque ácido de limón con la suavidad de la crema y la textura tierna de las vainillas sin gluten. No necesita horno, se prepara en minutos y es ideal para toda la familia, incluso para quienes deben evitar el trigo.

El postre de crema de limón y vainillas sin TACC es una versión ligera y fresca del clásico de galletitas, perfecta para los días cálidos. Además, se conserva varios días en la heladera y mejora su sabor con el paso del tiempo.

Paso a paso: cómo hacer

En un bowl, mezclá la leche condensada con el jugo de limón. El ácido va a espesar naturalmente la preparación.

Sumá la crema de leche y mezclá hasta lograr una textura homogénea y cremosa.

En una fuente rectangular, colocá una capa de galletitas y luego una de crema.

Repetí el proceso alternando capas hasta terminar con crema en la superficie.

Tapá con film y llevá a la heladera por al menos 3 horas, hasta que las galletitas estén bien tiernas.

Antes de servir, decorá con ralladura de limón, galletitas trituradas o un poco de crema batida.

Tips para un resultado perfecto

Para una versión más liviana, reemplazá la crema de leche por yogur natural.

Si querés sumar frescura, podés incorporar una capa de merengue o trocitos de frutas cítricas.

Este postre se conserva hasta tres días en la heladera… y cada día queda más rico.

Imagen generada con IA.