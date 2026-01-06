SUSCRIBITE Diario papel
Yo Como

El postre de limón y vainillas sin TACC ideal para combatir el calor: receta express y sin horno

Una receta sin gluten, simple y deliciosa, que demuestra que los postres caseros pueden ser fáciles, rápidos y aptos para todos.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

galletas de vainilla sin tacc: 1 paquete

leche condensada: 1 lata

jugo de limón: 1/2 taza

crema de leche: 1 taza

rayadura de limón: opcional

Una receta rápida y deliciosa para disfrutar después de la cena o en una tarde de calor. Este postre combina el toque ácido de limón con la suavidad de la crema y la textura tierna de las vainillas sin gluten. No necesita horno, se prepara en minutos y es ideal para toda la familia, incluso para quienes deben evitar el trigo.

El postre de crema de limón y vainillas sin TACC es una versión ligera y fresca del clásico de galletitas, perfecta para los días cálidos. Además, se conserva varios días en la heladera y mejora su sabor con el paso del tiempo.

Paso a paso: cómo hacer

  • En un bowl, mezclá la leche condensada con el jugo de limón. El ácido va a espesar naturalmente la preparación.
  • Sumá la crema de leche y mezclá hasta lograr una textura homogénea y cremosa.
  • En una fuente rectangular, colocá una capa de galletitas y luego una de crema.
  • Repetí el proceso alternando capas hasta terminar con crema en la superficie.
  • Tapá con film y llevá a la heladera por al menos 3 horas, hasta que las galletitas estén bien tiernas.
  • Antes de servir, decorá con ralladura de limón, galletitas trituradas o un poco de crema batida.

Tips para un resultado perfecto

  • Para una versión más liviana, reemplazá la crema de leche por yogur natural.
  • Si querés sumar frescura, podés incorporar una capa de merengue o trocitos de frutas cítricas.
  • Este postre se conserva hasta tres días en la heladera… y cada día queda más rico.

Imagen generada con IA.


