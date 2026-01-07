ESCUCHÁ RN RADIO
Tiramisú fácil en 10 minutos: la receta rápida que todos están probando

Se prepara en pocos minutos, no necesita horno y queda cremoso como el original. Paso a paso y tips para que salga perfecto.

Tiramisú fácil en 10 minutos: la receta rápida que todos están probando

Se prepara en pocos minutos, no necesita horno y queda cremoso como el original. Paso a paso y tips para que salga perfecto.

Lista de Ingredientes

Queso mascarpone: 1 taza

Azúcar: 1/3 taza

Vainilla: 1 cucharada

Licor de Amaretto o brandy: opcional

Crema para batir: 330 ml

Café expreso o café fuerte: 2 tazas

Galletitas tipo ladyfingers: 1 paquete

Cacao en polvo: para espolvorear

El tiramisú es uno de los clásicos indiscutidos de la pastelería italiana. Cremoso, suave y con ese toque de café que lo vuelve irresistible. Pero no siempre requiere largas horas de preparación: esta versión, inspirada en una receta de Bigger Bolder Baking, demuestra que en solo 10 minutos se puede lograr un postre delicioso y listo para la heladera.

Ideal para reuniones improvisadas, para resolver una mesa dulce sin complicaciones o para quienes buscan un sabor intenso con pocos pasos, este tiramisú exprés se prepara con ingredientes accesibles y admite variantes según el gusto.

Paso a paso

  • Batir la crema con el azúcar y la vainilla hasta formar picos suaves. Agregar el mascarpone y el licor (si se usa) y continuar batiendo hasta obtener una mezcla firme.
  • Pasar rápidamente cada ladyfinger por el café —sin remojarlos demasiado— y acomodarlos en una fuente de 20 × 20 cm para formar la primera capa.
  • Cubrir con la mitad de la crema. Repetir con otra capa de galletitas y finalizar con el resto de la crema.
  • Espolvorear cacao con un colador y llevar a la heladera entre 2 y 4 horas. Cuanto más repose, mejor se integran los sabores.

Un postre que gana con el frío

Aunque se arma en minutos, el reposo en frío es clave: mejora la textura, realza el aroma del café y logra ese equilibrio típico del tiramisú tradicional. Además, puede prepararse con anticipación, lo que lo convierte en una opción práctica para eventos y encuentros familiares.

Quienes prefieran una versión sin alcohol pueden omitir el licor sin perder sabor. Y para los amantes del café intenso, se recomienda utilizar espresso bien cargado.

Imagen generada con IA.


