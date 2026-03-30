Creá un living ordenado: el truco viral para esconder cables y armonizar tu espacio
¿Cansado de ver esa "telaraña" negra colgando de tu Smart TV? Existe un método sencillo, económico y estético que es furor en redes sociales. Te contamos cómo aplicarlo en casa sin gastar de más.
Tener la tele de última generación, la consola de juegos y el equipo de sonido es el sueño de muchos, pero la realidad estética suele ser una pesadilla: un manojo de cables que cuelgan, juntan tierra y arruinan la armonía del living. Sin embargo, hay un truco viral que está cambiando la cara de los hogares y solo requiere un par de elementos que seguro tenés a mano.
Chau cables a la vista: el secreto de los «ganchos ocultos»
El truco que recorre TikTok e Instagram no propone romper paredes ni comprar costosas canaletas plásticas. Se basa en el uso de ganchos adhesivos transparentes (esos que se usan para colgar cuadros o toallas) pegados estratégicamente en el dorso del mueble o de la propia televisión.
El paso a paso para un acabado profesional:
- Limpieza: pasá un trapo con alcohol por la parte trasera de la TV o el estante para que el adhesivo pegue perfecto.
- Ruteo: pegá los ganchos siguiendo las líneas de los soportes o las patas del televisor.
- Tensión: pasá los cables por los ganchos, agrupándolos con precintos o abrojos (velcro) para que parezcan uno solo.
Chau cables a la vista: ¿por qué este cambio mejora tu bienestar?
Más allá de lo visual, el orden de los cables tiene un impacto directo en la energía de la casa. Desde la mirada del Feng Shui, el desorden oculto o a la vista «traba» la circulación del Chi.
Los cables enredados representan confusión y estancamiento. Al despejar la zona de la tele —que suele ser el centro de reunión familiar—, el ambiente se siente inmediatamente más liviano y relajante.
Chau cables a la vista: 3 tips extra para un «living de revista»
- La caja de zapatillas: si tenés muchos transformadores, escondé la «zapatilla» eléctrica dentro de una caja decorativa con orificios laterales.
- Etiquetado inteligente: usá pedacitos de cinta de papel para ponerle nombre a cada cable cerca del enchufe («TV», «Router», «Play»). Te va a salvar la vida la próxima vez que tengas que reiniciar el Wi-Fi.
- Pintura camuflaje: si el cable baja sí o sí por la pared, pintalo del mismo color que el látex de fondo. Desaparece a la vista en segundos.
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