Clásico y rendidor: cómo hacer sémola con leche y caramelo, el postre que nunca falla

La sémola con leche es uno de esos platos que atraviesan generaciones. Simple, económica y reconfortante, esta receta vuelve a ganar protagonismo en las cocinas por su sabor casero y su versatilidad. Con pocos ingredientes y en menos de media hora, se puede lograr un postre ideal para compartir en familia, con el toque irresistible del caramelo.

Ingredientes

1 litro de leche

100 gramos de sémola

100 gramos de azúcar (para la preparación)

1 cucharadita de esencia de vainilla

150 gramos de azúcar (para el caramelo)

Paso a paso

En una olla, calentar la leche junto con el azúcar y la vainilla a fuego medio.

Cuando la mezcla esté caliente (sin hervir), incorporar la sémola en forma de lluvia, revolviendo constantemente para evitar grumos.

Cocinar durante 10 a 15 minutos, hasta que la preparación espese y tenga una textura cremosa.

Aparte, preparar el caramelo: colocar el azúcar en una sartén o cacerola y llevar a fuego bajo hasta que se derrita y tome un color dorado.

Verter el caramelo en un molde o fuente, cubriendo la base.

Volcar encima la preparación de sémola y dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego, llevar a la heladera al menos 2 horas.

Consejos para que salga perfecta

Revolver de manera constante es clave para lograr una textura suave.

Si se desea una versión más liviana, se puede reemplazar parte de la leche por agua.

Para un sabor extra, se puede sumar cáscara de limón o naranja durante la cocción.

Cremosa, dulce y con ese contraste del caramelo, la sémola con leche vuelve a demostrar que los platos más simples suelen ser los más memorables.