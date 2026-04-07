Clásico y rendidor: cómo hacer sémola con leche y caramelo, el postre que nunca falla
Con ingredientes básicos y en pocos pasos, este clásico casero vuelve a ganar protagonismo por su sabor, su costo accesible y su versatilidad.
La sémola con leche es uno de esos platos que atraviesan generaciones. Simple, económica y reconfortante, esta receta vuelve a ganar protagonismo en las cocinas por su sabor casero y su versatilidad. Con pocos ingredientes y en menos de media hora, se puede lograr un postre ideal para compartir en familia, con el toque irresistible del caramelo.
Ingredientes
- 1 litro de leche
- 100 gramos de sémola
- 100 gramos de azúcar (para la preparación)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 150 gramos de azúcar (para el caramelo)
Paso a paso
- En una olla, calentar la leche junto con el azúcar y la vainilla a fuego medio.
- Cuando la mezcla esté caliente (sin hervir), incorporar la sémola en forma de lluvia, revolviendo constantemente para evitar grumos.
- Cocinar durante 10 a 15 minutos, hasta que la preparación espese y tenga una textura cremosa.
- Aparte, preparar el caramelo: colocar el azúcar en una sartén o cacerola y llevar a fuego bajo hasta que se derrita y tome un color dorado.
- Verter el caramelo en un molde o fuente, cubriendo la base.
- Volcar encima la preparación de sémola y dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego, llevar a la heladera al menos 2 horas.
Consejos para que salga perfecta
- Revolver de manera constante es clave para lograr una textura suave.
- Si se desea una versión más liviana, se puede reemplazar parte de la leche por agua.
- Para un sabor extra, se puede sumar cáscara de limón o naranja durante la cocción.
Cremosa, dulce y con ese contraste del caramelo, la sémola con leche vuelve a demostrar que los platos más simples suelen ser los más memorables.
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