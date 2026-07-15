Río Negro analiza un proyecto de Atención Integral de la Menopausia, ¿en qué consiste?

La Legislatura de Río Negro comenzó a analizar un proyecto de ley que propone crear una Red Provincial de Atención Integral de la Menopausia y el Climaterio, que articule el trabajo entre hospitales públicos, centros de salud, IPROSS e instituciones privadas.

La propuesta avalada por miembros de seis de los bloques legislativos, busca garantizar atención médica interdisciplinaria, prevención y seguimiento para mujeres que atraviesan esta etapa de la vida.

Prevención temprana y patologías asociadas

De acuerdo a una de las autoras, la legisladora Lorena Matzen, el proyecto no pretende crear nuevas estructuras, sino organizar los recursos existentes y coordinar la atención ofrecida por los especialistas.

«Una mujer puede atenderse una cardiopatía en el hospital público, pero no existe una organización que piense esta etapa de manera integral», afirmó.

En este sentido, la red médica pretende articular atención psicológica, nutricional y kinésica, estudios diagnósticos, medicamentos y terapia hormonal, entre otros.

El proyecto de ley plantea que «todavía existe mucha desinformación, desconocimiento, estigmas y tabúes alrededor del climaterio y la menopausia». Foto: gentileza

También incorpora el seguimiento mediante herramientas de telemedicina y la realización de talleres y consejerías sobre salud cardiovascular, ósea, sexual, salud mental, sueño y hábitos saludables.

Otro de los ejes es la prevención y el diagnóstico temprano que reduzca el riesgo de enfermedades asociadas, como osteoporosis, patologías cardiovasculares y trastornos de salud mental. En concordancia, se proponen campañas informativas y operativos en centros de atención primaria.

«Más de la mitad de los rionegrinos son mujeres»

La legisladora señaló que, de acuerdo con una estimación realizada a partir del Censo 2022, unas 80 mil mujeres mayores de 45 años podrían verse alcanzadas por la iniciativa en Río Negro.

También destacó que la expectativa de vida femenina supera los 80 años, por lo que «muchas mujeres transitan casi un tercio de su vida después de la menopausia».

En relación a los costos del proyecto, señalo que se pretende mejorar la calidad de vida de las mujeres coordinando a los especialistas sin generar nuevas estructuras administrativas, y que incluso podría resultar económicamente favorable a largo plazo.

«Es más barato para el sistema trabajar desde la prevención que cuando ya aparecieron las enfermedades», sostuvo Matzen. Además, valoró el respaldo multipartidario de la propuesta: «En tiempos de grietas es importante destacar cuando hay temas que generan consenso y nos unen».

El proyecto también establece que el Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación y que, junto con IPROSS, deberá garantizar la cobertura de las prestaciones previstas.

Asimismo, impulsa la capacitación de profesionales, la investigación sobre menopausia y climaterio y el desarrollo de protocolos de atención para todo el sistema sanitario.