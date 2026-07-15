Otorgan domiciliaria a la imputada por la muerte de una motociclista y otro siniestro en Ruta 7 de Neuquén

La audiencia se realizó en la Ciudad Judicial, donde se resolvió modificar la modalidad de alojamiento de la acusada hasta la realización del juicio.

La Justicia de Neuquén modificó la modalidad de detención de la mujer imputada por dos graves siniestros viales ocurridos en la Ruta 7, uno de los cuales provocó la muerte de la motociclista Elizabeth Martínez y otro dejó con graves lesiones a un niño de un año. A partir de la resolución, dejará de cumplir prisión preventiva en la Comisaría 52 de Centenario y permanecerá bajo prisión domiciliaria hasta el 14 de agosto, con tobillera electrónica y restricciones de contacto con testigos.

La decisión fue adoptada este miércoles por el juez de garantías Raúl Aufranc durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial. El magistrado hizo lugar al pedido de la defensa para morigerar la medida cautelar, pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal y de la querella, que habían solicitado mantener el alojamiento en la dependencia policial.

La fiscalía sostuvo que los riesgos procesales continúan vigentes

Durante la audiencia, la fiscal Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry plantearon que la imputada debía continuar detenida en la comisaría 52 de Centenario, donde permanecía desde que se le impuso la prisión preventiva.

Las representantes del Ministerio Público Fiscal afirmaron que siguen vigentes los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, fundamentos por los cuales la medida cautelar fue dictada en agosto del año pasado y posteriormente confirmada en distintas instancias de revisión.

«La prisión preventiva ya fue confirmada por distintas instancias de revisión e impugnación y se rechazaron los diversos pedidos de prisión domiciliaria», remarcó Inaudi durante la audiencia.

La fiscal agregó que «el riesgo de fuga y de entorpecimiento se encuentran firmes» y sostuvo que la intervención quirúrgica a la que fue sometida la imputada a fines del mes pasado no impedía que continuara alojada en la unidad policial.

Como respaldo de esa postura, mencionó un informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense el día anterior. Según explicó, «no hay condición que sea incompatible con su permanencia en una unidad de detención», ya que el tratamiento médico indicado consiste en curaciones de heridas quirúrgicas, administración de antibióticos y analgésicos.

El abogado querellante que representa a la familia de Elizabeth Martínez adhirió al planteo formulado por la fiscalía y también pidió que se mantuviera la prisión preventiva en la dependencia policial.

El juez hizo lugar al planteo de la defensa

La solicitud para modificar la modalidad de detención había sido presentada por el abogado defensor de la mujer.

Al resolver, el juez Raúl Aufranc consideró que existía una disminución de los riesgos procesales que justificaban la prisión preventiva.

«Creo que hay una merma de los riesgos procesales de entorpecimiento y fuga», sostuvo el magistrado, quien tuvo en cuenta que el juicio por el hecho principal ya fue fijado para la primera semana de agosto.

Además, mencionó la situación de emergencia carcelaria declarada por la Legislatura de Neuquén como uno de los elementos considerados al momento de adoptar la decisión.

La resolución establece que la imputada permanecerá bajo prisión domiciliaria hasta el 14 de agosto. Deberá cumplir la medida con monitoreo mediante una tobillera electrónica y, hasta que ese dispositivo sea colocado, la Policía realizará tres rondines diarios en la vivienda donde permanecerá alojada.

También se le prohibió mantener contacto, por cualquier medio, con las personas que deban declarar como testigos en la causa.

El caso por la muerte de Elizabeth Martínez

La principal investigación contra la encausada está vinculada al siniestro ocurrido el 1 de agosto de 2025 sobre la Ruta 7.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, ese día conducía un Volkswagen Vento gris en sentido norte, sin estar habilitada para manejar y a una velocidad superior a la permitida.

La investigación sostiene que alrededor de las 8 cruzó un semáforo en rojo y, pese al intenso tránsito existente en la zona, continuó la marcha por el carril izquierdo e impactó contra la motocicleta que conducía Elizabeth Martínez, quien acababa de dejar a su hijo en la escuela.

Como consecuencia del impacto, la mujer murió en el lugar a raíz de los politraumatismos sufridos.

Según la fiscalía, tras el hecho la conductora escapó sin asistir a la víctima y recién horas después se presentó en la Comisaría Quinta de Centenario.

Inicialmente fue imputada por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria, por darse a la fuga, no intentar socorrer a la víctima, conducir sin habilitación, violar la señalización semafórica y actuar con culpa temeraria.

Sin embargo, con el avance de la investigación, el Ministerio Público Fiscal reformuló los cargos y le atribuyó un delito más grave: homicidio simple con dolo eventual.

El otro siniestro bajo investigación

La mujer también está imputada por otro hecho ocurrido el 27 de julio de 2024, cerca de las 0.40, a la altura del expeaje de Centenario.

Según la investigación encabezada por la fiscal Lucrecia Sola, conducía el mismo Volkswagen Vento en dirección sur-norte sin cinturón de seguridad, sin licencia habilitante, después de haber consumido alcohol y a una velocidad aproximada de 122 kilómetros por hora en un sector donde el máximo permitido era de 60.

En el vehículo viajaba su hijo, de un año, en una butaca infantil que, de acuerdo con la acusación, no estaba correctamente sujetada.

La investigación sostiene que perdió el control del automóvil, recorrió varios metros fuera de la calzada e impactó contra un poste de alumbrado público.

«La imputada quedó recostada sobre el capot del rodado, con el parabrisas roto, sufriendo politraumatismos y fracturas», había señalado la fiscal Sola al formular cargos. Sobre el niño, agregó que «resultó con politraumatismos, traumatismo de cráneo moderado, fracturas y lesión contuso cortante en cuero cabelludo».

Por ese episodio, la mujer está acusada por el delito de lesiones culposas graves agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, con los agravantes de haber circulado a más de 30 kilómetros por encima de la velocidad permitida y de conducir sin habilitación.