Regresa otro frente frío con lluvias y nevadas: cómo estará el clima de cara al fin de semana en Neuquén y Río Negro

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó la llegada de un nuevo frente frío al norte de la Patagonia de cara al fin de semana, el cual combinará viento, lluvias y nevadas.

En el detalle del informe, explicó que este miércoles comienza un ingreso de sistemas frontales que provocarán lluvias y nevadas sobre la región cordillerana, afectando con mayor intensidad a las cuencas de los ríos Neuquén y Colorado.

En tanto el jueves 16 de julio, al clima frío se le sumarán ráfagas fuertes de viento en las zonas de meseta. En los valles y la costa rionegrina se mantendrá el cielo nublado con mejoras temporarias.

Cómo afectará el ingreso de aire frío a los distintos sectores de Neuquén y Río Negro

Según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), así se presentará el pronóstico para el fin de semana por regiones: