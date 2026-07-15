Regresa otro frente frío con lluvias y nevadas: cómo estará el clima de cara al fin de semana en Neuquén y Río Negro
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) compartió su pronóstico extendido y anticipó cuáles serán las condiciones climáticas para el resto de la semana.
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó la llegada de un nuevo frente frío al norte de la Patagonia de cara al fin de semana, el cual combinará viento, lluvias y nevadas.
En el detalle del informe, explicó que este miércoles comienza un ingreso de sistemas frontales que provocarán lluvias y nevadas sobre la región cordillerana, afectando con mayor intensidad a las cuencas de los ríos Neuquén y Colorado.
En tanto el jueves 16 de julio, al clima frío se le sumarán ráfagas fuertes de viento en las zonas de meseta. En los valles y la costa rionegrina se mantendrá el cielo nublado con mejoras temporarias.
Cómo afectará el ingreso de aire frío a los distintos sectores de Neuquén y Río Negro
Según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), así se presentará el pronóstico para el fin de semana por regiones:
- Cordillera: se intensifican las precipitaciones. Habrá lluvias y nevadas sobre la zona de los Lagos (cuencas de los ríos Limay y Collón Curá) con mayor intensidad en las cuencas altas de los ríos Neuquén y Colorado.
También se prevé «un aumento de los escurrimientos y de los caudales de ríos y arroyos, que será moderado por los lagos y embalses presentes en dichos cursos de agua. Nevadas en rutas y ciudades cordilleranas, con probabilidad de viento blanco durante mañana jueves».
- Valles de los ríos Neuquén y Negro: se espera tiempo mayormente templado y estable, con ingreso de aire húmedo y nubosidad variable. Vientos moderados el viernes y períodos de inestabilidad durante el fin de semana.
- Meseta centro norte de Neuquén y Región Sur rionegrina: Anticipan vientos e inestabilidad. «Precipitaciones débiles y aisladas, especialmente en el oeste de la Región Sur neuquina y rionegrina. Los vientos se intensificarán mañana jueves 16, con ráfagas superiores a 60 km/h. Descenso de la temperatura durante el fin de semana», explicó la AIC.
- Costa Atlántica: ingresará el aire húmedo, con vientos moderados y nubosidad variable. Vientos moderados a regulares el viernes, con ráfagas superiores a 40 km/h, y descenso de la temperatura durante el fin de semana.
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