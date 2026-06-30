Cómo hacer barritas de manzana y hojaldre: un postre fácil y nutritivo para tus meriendas

Las barritas de manzana y hojaldre son una de las alternativas más eficientes, vistosas y rendidoras para los días de frío. Según las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), incorporar frutas locales y cereales de grano entero, como la avena, en los panificados hechos en casa permite sumar fibra beneficiosa para la salud digestiva y reducir el consumo de productos ultraprocesados industriales.

En esta versión, las barritas de manzana y hojaldre destacan por su simplicidad operativa al utilizar una base congelada lista para usar, ofreciendo una opción muy perfumada que se instala con fuerza en las meriendas.

Cómo hacer barritas de manzana y hojaldre: el secreto del marcado perimetral y la cubierta crujiente

Para entender cómo hacer barritas de manzana y hojaldre con éxito técnico, y evitar que los jugos naturales de la fruta humedezcan la masa cruda, el orden del ensamblado y el tratamiento del hojaldre son fundamentales. El proceso se inicia desplegando una lámina de hojaldre, previamente descongelada, sobre una bandeja para horno grande.

Con un cuchillo afilado, se debe marcar suavemente un perímetro a unos 6 milímetros del borde; este límite físico permitirá que el contorno se infle de manera óptima durante la cocción, conteniendo el relleno en el centro.

Especialistas del INTA señalan que la fruta debe cortarse en rodajas finas (aproximadamente 3 tazas) y mezclarse en un bol con una cucharada de harina, tres cucharadas de azúcar granulada y media cucharadita de canela molida. La harina cumple la función técnica de absorber el exceso de agua biológica, que la manzana libera por acción del calor.

Una vez distribuidas las rodajas de forma homogénea dentro del borde marcado, se prepara un granulado (crumble) uniendo media taza de copos de avena, media taza de azúcar moreno, un cuarto de taza de harina común, un cuarto de cucharadita de canela y un cuarto de taza de frutos secos picados —como almendras o nueces—.

Se incorpora un cuarto de taza de manteca fría, cortada en cubos pequeños, hasta obtener una textura de migas gruesas que se esparce por encima, asegurando que tus barritas de manzana y hojaldre adquieran una capa superior crocante e irresistible.

Ingredientes clave: qué necesitás para tus barritas de manzana y hojaldre caseras

La selección de componentes para este postre destaca por su accesibilidad, y por poner en valor la producción frutícola de los valles de Río Negro y Neuquén. Para hacer barritas de manzana y hojaldre, necesitás:

Base estructural: 1 lámina de hojaldre congelado (descongelado).

Cuerpo frutal: 3 manzanas medianas cortadas en rodajas finas.

Granulado (crumble): ½ taza de copos de avena y ¼ taza de frutos secos (almendras laminadas o nueces).

Ligantes y secos: 1 cucharada de harina común (para la fruta) y ¼ taza de harina común (para el granulado).

Sabor y dulzor: 3 cucharadas de azúcar granulada, ½ taza de azúcar moreno claro, ¾ cucharadita de canela molida dividida y ¼ taza de manteca fría sin sal.

El Ministerio de Salud resalta que la inclusión de avena y frutos secos en preparaciones dulces aporta ácidos grasos insaturados y betaglucanos, componentes esenciales que favorecen la salud cardiovascular y ayudan a moderar la velocidad con la que se absorben los azúcares en el torrente sanguíneo.

Esta ventaja nutricional, combinada con la ausencia de huevo en la receta, convierte a las barritas de manzana y hojaldre en un bocado apto para regímenes vegetarianos, ideal para fraccionar en 12 porciones individuales y servir como postre tibio en las mesas familiares.

Cómo hacer barritas de manzana y hojaldre: técnica de horneado a alta temperatura y pautas de seguridad alimentaria

Al finalizar el armado de tus barritas de manzana y hojaldre, la gestión del calor en el horno determina el correcto desarrollo de las finas capas de la masa. El SENASA advierte sobre la importancia de lavar minuciosamente las frutas bajo el chorro de agua potable antes de su pelado y corte, eliminando cualquier residuo ambiental o biológico que pudiera estar presente en la superficie de la cáscara.

La placa debe ingresarse a un horno precalentado, a una temperatura alta de 200°C (equivalente a 400°F), durante un lapso estricto de 25 a 30 minutos. Sabrás que el punto exacto de cocción se ha alcanzado cuando la masa periférica luzca completamente dorada y crujiente, y la fruta del centro se note blanda y caramelizada.

Retirar del horno, dejar atemperar unos minutos y cortar en rectángulos limpios garantiza una presentación impecable, consolidando una receta segura, rápida y sumamente reconfortante para compartir junto al mate.