La receta de brownie saludable que se hace sin harina, sin gluten y sin azúcar

Esta versión del clásico brownie conserva su textura húmeda y su intenso sabor a chocolate, pero se prepara sin harina de trigo, sin azúcar refinada, sin gluten y sin lactosa. Ideal para quienes buscan un postre más saludable sin resignar el placer.

El brownie saludable se convirtió en uno de los favoritos de la repostería casera. Gracias a la incorporación de ingredientes más nutritivos, hoy es posible disfrutar de un postre delicioso sin recurrir a harinas refinadas ni azúcar.

Esta receta apuesta por harina de almendras, chocolate sin azúcar y endulzantes naturales, logrando un resultado esponjoso por dentro, con una textura húmeda y todo el sabor del brownie tradicional.

¿Por qué este brownie es una opción más saludable?

La principal diferencia con la receta clásica está en la elección de los ingredientes.

En lugar de utilizar harina de trigo, esta preparación lleva harina de almendras, rica en grasas saludables, fibra, proteínas y vitamina E, además de aportar una textura mucho más húmeda.

El azúcar refinada se reemplaza por stevia o sucralosa, lo que ayuda a reducir significativamente el contenido de azúcares y calorías.

Por otra parte, la manteca tradicional puede sustituirse por mantequilla sin lactosa o aceite de coco, convirtiéndolo en una alternativa apta para personas con intolerancia a la lactosa.

El resultado es un brownie sin gluten, sin azúcar refinada y con un índice glucémico más bajo, ideal para quienes siguen una alimentación equilibrada o reducida en carbohidratos.

Ingredientes para preparar brownies sin harina y sin azúcar

Para obtener unas 24 porciones necesitás:

200 g de chocolate sin azúcar y sin gluten.

sin azúcar y sin gluten. 200 g de mantequilla light sin lactosa o 1 cucharada de aceite de coco .

o . 3 huevos medianos .

. 2 cucharadas de sucralosa o 1 cucharada de stevia .

o . 50 ml de leche de almendras .

. 1 cucharadita de esencia de vainilla .

. 70 g de harina de almendras .

. 100 g de nueces picadas.

Cómo hacer un brownie saludable paso a paso

La preparación es muy sencilla y no requiere experiencia en repostería.

Derretí el chocolate junto con la mantequilla o el aceite de coco a fuego bajo, mezclando hasta integrar. En otro recipiente, batí los huevos con el endulzante. Incorporá la leche de almendras, la esencia de vainilla y mezclá bien. Sumá el chocolate derretido, ya tibio. Agregá la harina de almendras y las nueces picadas, mezclando con movimientos envolventes. Volcá la preparación en un molde previamente engrasado. Horneá a 180 °C durante unos 20 minutos.

El secreto para lograr un brownie húmedo y lleno de sabor

La combinación de chocolate sin azúcar, harina de almendras y grasas saludables permite obtener un brownie con una textura densa, húmeda y muy similar a la versión tradicional.

Las nueces aportan un contraste crocante y suman grasas insaturadas, minerales y fibra, además de potenciar el sabor del cacao.

Cómo servir este brownie saludable

Este brownie puede disfrutarse solo o acompañado de ingredientes que realzan su sabor sin perder el perfil saludable.

Algunas opciones son:

Yogur griego natural o vegetal sin azúcar.

o vegetal sin azúcar. Crema de coco .

. Frutillas, arándanos o banana .

. Chocolate amargo derretido.

derretido. Helado sin lactosa o de frutas.

También podés personalizar la receta agregando chips de chocolate amargo, almendras, avellanas o frutos secos, adaptándola a tus gustos y convirtiéndola en un postre ideal tanto para la merienda como para una ocasión especial.