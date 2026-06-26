Cómo hacer focaccia integral rica en fibra: un aliado saludable para tu cocina

La evolución de la panadería tradicional italiana ha posicionado a la focaccia saludable como una de las alternativas más eficientes y deseadas, pensada para sustituir los panificados ultraprocesados de góndola.

Según las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), priorizar el consumo de alimentos elaborados con harinas de grano entero en el hogar, como esta focaccia saludable, aporta una densidad de fibra dietética indispensable para regular el tránsito intestinal y mejorar los parámetros metabólicos generales.

Al combinar la mística de las masas fermentadas con el uso de lípidos de alta calidad y vegetales en crudo, esta focaccia saludable demuestra que es posible disfrutar de una corteza crujiente y un centro tierno sin recurrir a refinados industriales.

¿Cómo hacer focaccia saludable? El secreto está en la activación biológica y el alveolado con las yemas

Para entender cómo hacer focaccia saludable con éxito técnico, que permita lograr esos característicos ojos o alvéolos en la miga sin usar harina blanca, la clave reside en el respeto por los tiempos enzimáticos de la levadura y el grado de hidratación.

Al trabajar con harina integral o de espelta, el salvado interrumpe parcialmente las redes de gluten; por ello, es fundamental lograr una masa ligeramente pegajosa y con un alto porcentaje de agua para que el dióxido de carbono pueda expandirse de forma adecuada.

Especialistas del INTA resaltan que el proceso se inicia activando 7 gramos de levadura seca, en un bol con agua tibia durante 5 minutos hasta que se genere una capa espumosa en la superficie. Luego, se unifican en un bol grande 450 gramos de harina integral, una cucharadita de sal, la levadura activada, una cucharada de aceite de oliva virgen extra (AOVE) y 350 mililitros de agua.

Tras unificar los ingredientes sin amasar en exceso, se cubre el recipiente para dar lugar a una fermentación de una hora en un ambiente cálido hasta que duplique su volumen.

El secreto diferencial, para que tu focaccia saludable adquiera su identidad geométrica, es verter la masa sobre una placa aceitada y estirarla con la presión sutil de las yemas de los dedos, hundiendo la superficie sin desgasificarla por completo.

Ingredientes clave: ¿qué necesitás para tu focaccia saludable casera ahora mismo?

La selección de componentes, ideal para este pan plano, destaca por su pureza nutricional y por incorporar elementos tradicionales de la dieta mediterránea. Para hacer focaccia saludable, necesitás:

Sustrato seco y fibra: 450 g de harina de trigo integral (o harina de espelta).

Agentes biológicos e hidratación: 7 g de levadura seca de panadero y 350 ml de agua tibia.

Medio graso esencial y sazón: 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra (más un chorro extra para la placa) y 1 cucharadita de sal.

Cubierta vegetal (toppings): tomates cherry, aceitunas negras, cebolla morada picada, romero fresco y sal marina gruesa a gusto.

El Ministerio de Salud sugiere el uso de aceite de oliva virgen extra en la cocina diaria, debido a su alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados y polifenoles, los cuales actúan como potentes antioxidantes biológicos protectores del sistema cardiovascular.

Esta ventaja lipídica, sumada a la ausencia de grasas trans o aditivos químicos, convierte a la focaccia saludable en un alimento noble que puede ser consumido solo en el desayuno, como base para sándwiches nutritivos o para acompañar las comidas familiares.

¿Cómo hacer focaccia saludable? Técnica de horneado a alta temperatura y pautas de seguridad alimentaria

Al finalizar la distribución de los vegetales sobre tu focaccia saludable, el choque térmico en la base del horno determina la formación de la costra dorada exterior.

El SENASA recuerda la importancia de higienizar meticulosamente los tomates cherry, la cebolla y las hierbas bajo el chorro de agua potable antes de su colocación en la masa, previniendo riesgos asociados a contaminantes biológicos o restos de tierra del cultivo.

El proceso de cocción exige un horno precalentado a una temperatura constante de 200ºC, por un período estimado de 25 a 30 minutos, o hasta constatar visualmente que los bordes se desprenden y la superficie luce dorada.

Al retirar la placa, dejar enfriar la preparación sobre una rejilla es el paso estratégico: esto impide que el vapor residual humedezca la base, garantizando una focaccia saludable crujiente en la base, tierna en el centro y con un perfil aromático insuperable para disfrutar de forma segura.