Cómo hacer budín de atún: una receta fácil, económica y rendidora para cualquier comida
Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, el budín de atún se convirtió en una opción práctica para almuerzos, cenas o viandas. Puede servirse caliente o frío y acompañarse con ensaladas de estación.
El budín de atún es una de esas recetas clásicas que nunca pasan de moda. Además de ser fácil de preparar, combina ingredientes accesibles y ofrece una alternativa nutritiva para quienes buscan variar el menú semanal sin pasar demasiado tiempo en la cocina.
Su principal ventaja es la versatilidad: puede consumirse recién salido del horno o frío, al día siguiente, lo que lo convierte en una excelente opción para llevar al trabajo o disfrutar en reuniones familiares.
Ingredientes
- 2 latas de atún al natural o en aceite, escurridas.
- 3 huevos.
- 1 cebolla mediana.
- 1 morrón rojo pequeño.
- 1 taza de leche.
- 1 taza de harina leudante.
- 50 gramos de queso rallado.
- Sal y pimienta a gusto.
- Perejil picado (opcional).
- Aceite para cocinar.
Paso a paso
- Precalentar el horno a 180 grados.
- Picar finamente la cebolla y el morrón. Rehogarlos en una sartén con un poco de aceite hasta que estén tiernos.
- En un recipiente, batir los huevos y agregar la leche.
- Incorporar la harina leudante y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
- Agregar el atún desmenuzado, las verduras rehogadas, el queso rallado y los condimentos.
- Volcar la mezcla en una budinera o fuente previamente aceitada.
- Cocinar durante 35 a 40 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y al insertar un cuchillo salga limpio.
- Dejar reposar unos minutos antes de desmoldar y servir.
Un plato rendidor y adaptable
Una de las ventajas del budín de atún es que admite variantes según los ingredientes disponibles en casa. Se pueden incorporar zanahoria rallada, choclo, espinaca o distintas hierbas aromáticas para darle más sabor y color.
Servido con una ensalada fresca, este budín se transforma en una comida completa, ideal para cualquier época del año. Además, al prepararse con atún, aporta proteínas de calidad y resulta una alternativa práctica para quienes buscan recetas rápidas y nutritivas.
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