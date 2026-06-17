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Cómo hacer budín de atún: una receta fácil, económica y rendidora para cualquier comida

Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, el budín de atún se convirtió en una opción práctica para almuerzos, cenas o viandas. Puede servirse caliente o frío y acompañarse con ensaladas de estación.

Redacción

Por Redacción

La receta de budín de atún que sale siempre bien y lleva pocos ingredientes. Foto ilustrativa.

La receta de budín de atún que sale siempre bien y lleva pocos ingredientes. Foto ilustrativa.

El budín de atún es una de esas recetas clásicas que nunca pasan de moda. Además de ser fácil de preparar, combina ingredientes accesibles y ofrece una alternativa nutritiva para quienes buscan variar el menú semanal sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Su principal ventaja es la versatilidad: puede consumirse recién salido del horno o frío, al día siguiente, lo que lo convierte en una excelente opción para llevar al trabajo o disfrutar en reuniones familiares.

Ingredientes

  • 2 latas de atún al natural o en aceite, escurridas.
  • 3 huevos.
  • 1 cebolla mediana.
  • 1 morrón rojo pequeño.
  • 1 taza de leche.
  • 1 taza de harina leudante.
  • 50 gramos de queso rallado.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • Perejil picado (opcional).
  • Aceite para cocinar.

Paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 grados.
  2. Picar finamente la cebolla y el morrón. Rehogarlos en una sartén con un poco de aceite hasta que estén tiernos.
  3. En un recipiente, batir los huevos y agregar la leche.
  4. Incorporar la harina leudante y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
  5. Agregar el atún desmenuzado, las verduras rehogadas, el queso rallado y los condimentos.
  6. Volcar la mezcla en una budinera o fuente previamente aceitada.
  7. Cocinar durante 35 a 40 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y al insertar un cuchillo salga limpio.
  8. Dejar reposar unos minutos antes de desmoldar y servir.

Un plato rendidor y adaptable

Una de las ventajas del budín de atún es que admite variantes según los ingredientes disponibles en casa. Se pueden incorporar zanahoria rallada, choclo, espinaca o distintas hierbas aromáticas para darle más sabor y color.

Servido con una ensalada fresca, este budín se transforma en una comida completa, ideal para cualquier época del año. Además, al prepararse con atún, aporta proteínas de calidad y resulta una alternativa práctica para quienes buscan recetas rápidas y nutritivas.


Temas

Gastronomía

proteína

Receta fácil

El budín de atún es una de esas recetas clásicas que nunca pasan de moda. Además de ser fácil de preparar, combina ingredientes accesibles y ofrece una alternativa nutritiva para quienes buscan variar el menú semanal sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

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