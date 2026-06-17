Cómo hacer budín de atún: una receta fácil, económica y rendidora para cualquier comida

La receta de budín de atún que sale siempre bien y lleva pocos ingredientes. Foto ilustrativa.

El budín de atún es una de esas recetas clásicas que nunca pasan de moda. Además de ser fácil de preparar, combina ingredientes accesibles y ofrece una alternativa nutritiva para quienes buscan variar el menú semanal sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Su principal ventaja es la versatilidad: puede consumirse recién salido del horno o frío, al día siguiente, lo que lo convierte en una excelente opción para llevar al trabajo o disfrutar en reuniones familiares.

Ingredientes

2 latas de atún al natural o en aceite, escurridas.

3 huevos.

1 cebolla mediana.

1 morrón rojo pequeño.

1 taza de leche.

1 taza de harina leudante.

50 gramos de queso rallado.

Sal y pimienta a gusto.

Perejil picado (opcional).

Aceite para cocinar.

Paso a paso

Precalentar el horno a 180 grados. Picar finamente la cebolla y el morrón. Rehogarlos en una sartén con un poco de aceite hasta que estén tiernos. En un recipiente, batir los huevos y agregar la leche. Incorporar la harina leudante y mezclar hasta obtener una preparación homogénea. Agregar el atún desmenuzado, las verduras rehogadas, el queso rallado y los condimentos. Volcar la mezcla en una budinera o fuente previamente aceitada. Cocinar durante 35 a 40 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y al insertar un cuchillo salga limpio. Dejar reposar unos minutos antes de desmoldar y servir.

Un plato rendidor y adaptable

Una de las ventajas del budín de atún es que admite variantes según los ingredientes disponibles en casa. Se pueden incorporar zanahoria rallada, choclo, espinaca o distintas hierbas aromáticas para darle más sabor y color.

Servido con una ensalada fresca, este budín se transforma en una comida completa, ideal para cualquier época del año. Además, al prepararse con atún, aporta proteínas de calidad y resulta una alternativa práctica para quienes buscan recetas rápidas y nutritivas.