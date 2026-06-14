Cómo hacer la torta nube de mandarina que conquista el invierno por su textura esponjosa

La receta de torta nube de mandarina que es furor por su suavidad. Foto ilustrativa.

Las recetas con cítricos ganan protagonismo durante los meses más frescos del año y la torta nube de mandarina es una de las opciones que más adeptos suma en las redes sociales. Su combinación de una miga húmeda, una textura liviana y el perfume característico de la fruta la convierten en una alternativa ideal para desayunos, meriendas o reuniones familiares.

Además de ser sencilla de preparar, esta torta permite aprovechar mandarinas frescas de estación y requiere ingredientes que habitualmente se encuentran en cualquier cocina.

Ingredientes

3 mandarinas medianas

3 huevos

120 gramos de azúcar

100 ml de aceite neutro

220 gramos de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

Azúcar impalpable para decorar (opcional)

Paso a paso

Lavar bien las mandarinas y retirar las semillas. Cortarlas en trozos conservando la cáscara. Procesarlas junto con los huevos, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla homogénea. Incorporar la harina leudante y mezclar suavemente. Verter la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado. Cocinar en horno precalentado a 180 grados durante 35 a 40 minutos. Retirar, dejar enfriar y decorar con azúcar impalpable si se desea.

El secreto para que quede como una nube

Para lograr una textura aún más aireada, se pueden separar las claras de las yemas y batirlas a punto nieve antes de incorporarlas a la mezcla con movimientos envolventes. Este paso ayuda a obtener una miga más liviana y esponjosa.

La torta nube de mandarina se destaca por su aroma intenso y su humedad natural, características que permiten reducir la cantidad de materia grasa sin perder sabor. Servida tibia, acompañada por una infusión caliente, se convierte en una de las recetas más tentadoras para disfrutar durante los días fríos.

Las recetas con cítricos ganan protagonismo durante los meses más frescos del año y la torta nube de mandarina es una de las opciones que más adeptos suma en las redes sociales. Su combinación de una miga húmeda, una textura liviana y el perfume característico de la fruta la convierten en una alternativa ideal para desayunos, meriendas o reuniones familiares.

Además de ser sencilla de preparar, esta torta permite aprovechar mandarinas frescas de estación y requiere ingredientes que habitualmente se encuentran en cualquier cocina.