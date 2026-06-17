Una sola masa de tarta y 3 rellenos fáciles: el truco para que nunca se humedezca

Las tartas ocupan un lugar especial en la cocina argentina. Son prácticas, rendidoras y permiten aprovechar ingredientes que ya hay en casa. Sin embargo, uno de los problemas más frecuentes al prepararlas es que la base termine blanda o húmeda después de la cocción.

Según compartió Vía País, existe una técnica sencilla que permite elaborar una única masa casera y combinarla con distintos rellenos para resolver varias comidas de la semana sin resignar textura ni sabor.

El secreto para una masa crocante y firme

La clave está en preparar una masa base que funcione para distintas recetas y realizar un paso previo que muchas veces se omite: el prehorneado.

Este método ayuda a crear una barrera que evita que la humedad de los rellenos se transfiera a la masa durante la cocción, logrando una base más firme y crocante.

Además, al hacer la masa en casa es posible controlar la calidad de los ingredientes y evitar conservantes presentes en muchas opciones industriales.

Los ingredientes para la masa casera

Para una base clásica se necesitan:

250 gramos de harina común

125 gramos de manteca fría cortada en cubos

1 huevo

Una pizca de sal

Agua fría

El detalle que marca la diferencia es incorporar el agua de a poco y trabajar la masa lo mínimo indispensable para mantener una textura quebradiza.

Cómo preparar la masa paso a paso

Mezclar la harina con la sal. Incorporar la manteca fría y desmenuzar con las manos hasta obtener una textura similar a la arena. Agregar el huevo. Incorporar agua fría de a cucharadas hasta formar una masa homogénea. Formar un bollo y dejar descansar en la heladera durante 30 minutos. Estirar la masa y cubrir el molde. Pinchar la superficie con un tenedor. Prehornear durante unos 12 minutos a 180 grados.

Este último paso es fundamental cuando se utilizan rellenos con alto contenido de humedad.

Tres rellenos para resolver las comidas de la semana

Jamón, queso y tomate

La versión clásica nunca falla.

Se prepara con:

200 gramos de jamón cocido

200 gramos de queso

2 tomates en rodajas

Orégano a gusto

Es una alternativa rápida, económica y perfecta para una cena informal o una vianda.

Espinaca y ricota

Una opción nutritiva y muy elegida para sumar verduras al menú semanal.

Ingredientes:

300 gramos de espinaca cocida y bien escurrida

200 gramos de ricota

1 huevo

50 gramos de queso rallado

El consejo clave es escurrir muy bien la espinaca antes de utilizarla para evitar exceso de líquido.

Cebolla caramelizada y queso de cabra

Para quienes buscan sabores más intensos, esta combinación aporta un perfil gourmet sin demasiada complejidad.

Se necesitan:

3 cebollas grandes

2 cucharadas de azúcar

Un chorrito de vino blanco

150 gramos de queso de cabra

Las cebollas deben cocinarse lentamente hasta quedar doradas y suaves antes de incorporarlas a la masa.

El truco que evita que la tarta se arruine

Más allá del relleno elegido, el paso que marca la diferencia es el prehorneado de la base.

Este método permite que la masa se cocine parcialmente antes de recibir ingredientes húmedos, evitando que absorba líquidos en exceso y conservando una textura crocante incluso después de varias horas.

Con una sola preparación es posible resolver almuerzos y cenas para varios días, combinando distintos rellenos sobre una misma masa casera y logrando resultados mucho más sabrosos que las opciones compradas.

Fuente: Vía País.