Cómo hacer buñuelos sin TACC: una receta simple y rendidora para la merienda

Una receta simple, económica y cargada de recuerdos volvió a conquistar cocinas argentinas. Se trata de los buñuelos sin TACC, una versión adaptada del clásico de la merienda que permite disfrutar de algo dulce sin gluten, ideal para personas con celiaquía.

Ingredientes

150 gramos de premezcla sin TACC

1 cucharadita de polvo de hornear

Ralladura de naranja o esencia

1 huevo

Leche (cantidad necesaria)

6 cucharadas de azúcar

Preparación

Mezclar el huevo con el azúcar.

Agregar la ralladura o esencia.

Incorporar la premezcla y unir bien.

Añadir leche de a poco hasta lograr una masa espesa y homogénea.

Freír en aceite caliente a fuego bajo para asegurar una buena cocción interna.

Retirar, escurrir y pasar por azúcar.

Se trata de una propuesta accesible, económica y adaptable, ideal para acompañar el mate o resolver algo dulce en pocos minutos.