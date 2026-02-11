Pastelitos de queso y limón sin azúcar: la receta sin gluten con tres ingredientes que se hace en microondas

Cuando el antojo dulce aparece y el tiempo escasea, no siempre hace falta encender el horno ni recurrir a recetas cargadas de azúcar y harinas. Con apenas tres ingredientes básicos, una taza y el microondas, es posible preparar en pocos minutos un postre fresco, liviano y sorprendentemente saciante: pastelitos de queso y limón que se enfrían en la heladera y quedan listos para acompañar la merienda o cerrar la comida sin culpas.

La propuesta, difundida por la editora especializada en salud y nutrición Gabriela Gottau, combina practicidad con un perfil nutricional interesante, alto contenido proteico, sin harinas, sin gluten y apto para dietas bajas en hidratos.

Ingredientes (para 2 unidades)

125 g de queso fresco batido desnatado

1 huevo

2 cucharadas de zumo de limón

Edulcorante apto para cocción, a gusto (opcional)

Paso a paso

Mezclar el queso fresco batido con el huevo y el jugo de limón hasta lograr una preparación homogénea y sin grumos.

Si se desea, añadir edulcorante o algún saborizante como esencia de vainilla o coco rallado.

Dividir la mezcla en dos partes y colocar la primera en una taza apta para microondas.

Cocinar a máxima potencia durante 2 minutos.

Repetir el procedimiento con el resto de la preparación.

Dejar enfriar en la heladera antes de consumir, para lograr una textura más firme y un sabor más fresco.

Estos pastelitos pueden comerse solos, pero también combinan muy bien con frutos rojos. Para la merienda, acompañan perfecto una taza de té o café.