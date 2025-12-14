Pastel de nube: el postre con solo dos ingredientes que es furor

Lista de Ingredientes huevos grandes: 3 chocolate blanco: 120 gramos

El llamado pastel de nube se convirtió en uno de los fenómenos más comentados de la repostería minimalista. Su secreto no está en técnicas complejas ni en largas listas de ingredientes, sino todo lo contrario: se prepara únicamente con huevos y chocolate blanco y logra una consistencia tan liviana que recuerda a una nube comestible.

De inspiración japonesa, esta receta se popularizó a través de redes sociales y medios gastronómicos por su resultado delicado, suave y esponjoso. Es ideal para quienes buscan un postre sin harina, sencillo y apto para acompañar con frutas frescas, frutos rojos o apenas un toque de azúcar glas.

Paso a paso