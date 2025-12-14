Pastel de nube: el postre con solo dos ingredientes que es furor
Sin harinas ni complicaciones, este postre viral combina pocos pasos con una textura aireada que recuerda a una nube comestible.
Lista de Ingredientes
huevos grandes: 3
chocolate blanco: 120 gramos
El llamado pastel de nube se convirtió en uno de los fenómenos más comentados de la repostería minimalista. Su secreto no está en técnicas complejas ni en largas listas de ingredientes, sino todo lo contrario: se prepara únicamente con huevos y chocolate blanco y logra una consistencia tan liviana que recuerda a una nube comestible.
De inspiración japonesa, esta receta se popularizó a través de redes sociales y medios gastronómicos por su resultado delicado, suave y esponjoso. Es ideal para quienes buscan un postre sin harina, sencillo y apto para acompañar con frutas frescas, frutos rojos o apenas un toque de azúcar glas.
Paso a paso
- Precalentar el horno a 170 °C y forrar un molde pequeño (aprox. 15 cm) con papel manteca.
- Separar cuidadosamente las claras de las yemas.
- Derretir el chocolate blanco a baño maría o en intervalos cortos en el microondas, mezclando hasta lograr una textura homogénea. Dejar entibiar.
- Incorporar las yemas al chocolate derretido y mezclar bien.
- Batir las claras a punto de nieve firme.
- Añadir un tercio de las claras a la mezcla de chocolate y yemas para aligerarla.
- Incorporar el resto de las claras en dos tandas, con movimientos envolventes y suaves.
- Volcar la preparación en el molde.
- Colocar el molde dentro de una bandeja con agua caliente para cocinar a baño maría.
- Hornear 15 minutos a 170 °C. Luego bajar a 160 °C y hornear 15 minutos más.
- Apagar el horno y dejar reposar el pastel dentro durante 15 minutos adicionales.
- Retirar, dejar enfriar completamente y desmoldar. Opcional: espolvorear con azúcar glas antes de servir.
