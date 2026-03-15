Cómo hacer torta nua: el bizcocho italiano esponjoso con crema pastelera

La Torta nua es uno de esos postres que combinan simplicidad y sabor en una sola receta. Este bizcocho de origen italiano se volvió viral en redes hace algunos años gracias a su particular aspecto «desnudo»: la crema pastelera se coloca por encima antes de hornear y queda visible en la superficie, creando un resultado tan vistoso como delicioso. La receta fue difundida por la periodista gastronómica Isabel Zúñiga.

Ideal para acompañar el mate o el café, esta preparación destaca por su textura esponjosa y su sabor suave con un toque cítrico de limón. Aunque lleva dos elaboraciones —el bizcocho y la crema pastelera— ambas son sencillas y no requieren técnicas complicadas, por lo que es una excelente opción incluso para quienes recién empiezan a cocinar.

Ingredientes

Para el bizcocho

3 huevos

90 g de azúcar

10 g de azúcar vainillado

50 ml de aceite de girasol

60 ml de leche

180 g de harina

40 g de harina de almendras

8 g de levadura química

Ralladura de 1 limón

1 pizca de sal

Para la crema pastelera

300 ml de leche entera

200 g de leche evaporada

95 g de azúcar

15 g de azúcar vainillado

2 huevos

40 g de maicena

Ralladura de limón al gusto

30 g de mantequilla

Paso a paso: cómo preparar torta nua

1. Preparar la crema pastelera

En un bol colocar los huevos, el azúcar, el azúcar vainillado y una pizca de sal. Batir bien con varillas y agregar la maicena, mezclando hasta que no queden grumos.

2. Cocinar la crema

En una cacerola calentar la leche, la leche evaporada y la ralladura de limón. Cuando hierva, verter sobre la mezcla anterior sin dejar de remover. Volver a llevar al fuego unos segundos hasta que espese y añadir la mantequilla.

3. Preparar la masa del bizcocho

En otro bol batir los huevos con los azúcares y una pizca de sal hasta que la mezcla esté clara y espumosa. Incorporar el aceite y la leche. Luego añadir la harina y la levadura tamizadas y, por último, la harina de almendras.

4. Armar la torta

Verter la masa en un molde de silicona o enmantecado. Colocar unas seis cucharadas de crema pastelera por encima y llevar a horno precalentado hasta que el bizcocho esté dorado.

5. Enfriar y decorar

Dejar templar antes de desmoldar y terminar con abundante azúcar glas por encima.