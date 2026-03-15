Cómo hacer torta nua: el bizcocho italiano esponjoso con crema pastelera
Ideal para acompañar el mate o el café, este clásico de la pastelería italiana mezcla un bizcocho liviano con la suavidad de la crema pastelera.
La Torta nua es uno de esos postres que combinan simplicidad y sabor en una sola receta. Este bizcocho de origen italiano se volvió viral en redes hace algunos años gracias a su particular aspecto «desnudo»: la crema pastelera se coloca por encima antes de hornear y queda visible en la superficie, creando un resultado tan vistoso como delicioso. La receta fue difundida por la periodista gastronómica Isabel Zúñiga.
Ideal para acompañar el mate o el café, esta preparación destaca por su textura esponjosa y su sabor suave con un toque cítrico de limón. Aunque lleva dos elaboraciones —el bizcocho y la crema pastelera— ambas son sencillas y no requieren técnicas complicadas, por lo que es una excelente opción incluso para quienes recién empiezan a cocinar.
Ingredientes
Para el bizcocho
- 3 huevos
- 90 g de azúcar
- 10 g de azúcar vainillado
- 50 ml de aceite de girasol
- 60 ml de leche
- 180 g de harina
- 40 g de harina de almendras
- 8 g de levadura química
- Ralladura de 1 limón
- 1 pizca de sal
Para la crema pastelera
- 300 ml de leche entera
- 200 g de leche evaporada
- 95 g de azúcar
- 15 g de azúcar vainillado
- 2 huevos
- 40 g de maicena
- Ralladura de limón al gusto
- 30 g de mantequilla
Paso a paso: cómo preparar torta nua
1. Preparar la crema pastelera
En un bol colocar los huevos, el azúcar, el azúcar vainillado y una pizca de sal. Batir bien con varillas y agregar la maicena, mezclando hasta que no queden grumos.
2. Cocinar la crema
En una cacerola calentar la leche, la leche evaporada y la ralladura de limón. Cuando hierva, verter sobre la mezcla anterior sin dejar de remover. Volver a llevar al fuego unos segundos hasta que espese y añadir la mantequilla.
3. Preparar la masa del bizcocho
En otro bol batir los huevos con los azúcares y una pizca de sal hasta que la mezcla esté clara y espumosa. Incorporar el aceite y la leche. Luego añadir la harina y la levadura tamizadas y, por último, la harina de almendras.
4. Armar la torta
Verter la masa en un molde de silicona o enmantecado. Colocar unas seis cucharadas de crema pastelera por encima y llevar a horno precalentado hasta que el bizcocho esté dorado.
5. Enfriar y decorar
Dejar templar antes de desmoldar y terminar con abundante azúcar glas por encima.
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