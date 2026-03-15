Cómo hacer pan integral sin gluten en casa: la receta fácil para lograr un pan nutritivo

Esponjoso por dentro y con semillas por fuera. Imagen generada con IA.

El pan integral también puede disfrutarse en versión sin gluten. Con harinas alternativas y algunos ingredientes simples, es posible preparar en casa un pan esponjoso, nutritivo y apto para personas con celiaquía o para quienes buscan reducir el consumo de gluten.

Esta receta combina harinas integrales sin TACC, semillas y un proceso sencillo que no requiere demasiada experiencia en la cocina.

Ingredientes para preparar pan sin tacc

2 tazas de harina integral de arroz

1 taza de fécula de maíz

½ taza de harina de sorgo o harina de trigo sarraceno

2 cucharadas de semillas (chía, lino o girasol)

1 cucharada de azúcar o miel

1 cucharadita de sal

1 sobre (10 g) de levadura seca

2 cucharadas de aceite de oliva

2 tazas de agua tibia

1 cucharadita de goma xántica (ayuda a dar elasticidad)

Preparación

Activar la levadura. En un recipiente pequeño mezclar el agua tibia con el azúcar y la levadura. Dejar reposar unos 10 minutos hasta que se forme espuma. Mezclar los ingredientes secos. En un bowl grande combinar la harina de arroz integral, la fécula de maíz, la harina de sorgo, la sal, las semillas y la goma xántica. Integrar los líquidos. Agregar la levadura activada y el aceite de oliva. Mezclar bien hasta obtener una masa húmeda y algo pegajosa, típica de los panes sin gluten. Primer levado. Cubrir el bowl y dejar reposar la mezcla durante 30 a 40 minutos en un lugar cálido hasta que aumente su volumen. Horneado. Volcar la masa en un molde para pan previamente aceitado. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 40 a 45 minutos. Enfriar antes de cortar. Retirar del horno y dejar enfriar completamente antes de desmoldar y cortar.

Un pan nutritivo y versátil

El pan integral sin gluten es una alternativa rica en fibra y muy versátil, se puede usar para tostadas, sandwiches o acompañar comidas. Además, las semillas aportan grasas saludables y mejoran la textura del pan.

Para darle más sabor, también se pueden sumar nueces, semillas de sésamo o especias suaves como orégano o romero.