Cómo hacer una tarta crumble de pera sin TACC: receta fácil con cobertura crocante

Tarta crumble de pera sin gluten. Imagen generada con IA.

El crumble es un postre muy popular por su contraste de texturas: base tierna, relleno dulce y una cubierta crocante. En esta versión, el protagonismo lo tienen las peras, que al hornearse se vuelven suaves y jugosas, aportando un sabor delicado.

Además, la receta está elaborada sin TACC, utilizando harinas aptas para celíacos, por lo que es una buena opción para quienes deben seguir una alimentación libre de gluten.

Aunque tiene varios pasos, su preparación es sencilla y se puede realizar con ingredientes fáciles de conseguir.

Ingredientes

Para la masa base sin TACC

250 g de harina sin gluten (premezcla o harina de arroz)

(premezcla o harina de arroz) 1 cucharada de polvo de hornear sin TACC

120 ml de leche (puede ser vegetal)

2 cucharadas de aceite de girasol o coco

2 cucharadas de azúcar o edulcorante

½ cucharadita de canela

Para el relleno

3 peras maduras

Jugo de 1 limón

⅓ taza de azúcar o edulcorante

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 cucharadas de maicena

½ cucharadita de canela

Para el topping crumble sin TACC

150 g de harina sin gluten

⅓ taza de aceite de girasol bien frío

⅓ taza de azúcar

1 pizca de sal

½ cucharadita de canela

Paso a paso

1. Preparar el relleno

Pelar las peras y cortarlas en cubos o láminas finas. Colocarlas en un bowl y agregar el jugo de limón, el azúcar, la vainilla y la canela. Mezclar bien y dejar reposar unos minutos. Luego incorporar la maicena y volver a mezclar.

2. Preparar la masa

En un recipiente mezclar la harina sin gluten, el polvo de hornear y la canela. Agregar el azúcar y el aceite. Incorporar la leche y mezclar hasta formar una masa.

Amasar ligeramente durante uno o dos minutos hasta que quede suave.

3. Hacer el crumble

En otro bowl colocar la harina sin gluten, el azúcar, la sal y la canela. Mezclar.

Agregar el aceite bien frío y desmenuzar con una cuchara o con los dedos hasta formar pequeñas migas. Esa textura será la que dará el efecto crocante.

4. Armar la tarta

Precalentar el horno a 180 °C.

Estirar la masa y colocarla en un molde previamente engrasado, cubriendo base y bordes.

Agregar el relleno de peras y distribuirlo de forma pareja.

Cubrir con las migas del crumble.

5. Horneado

Llevar al horno durante 40 a 45 minutos, hasta que la superficie esté dorada y crocante.

Retirar, dejar templar y cortar en porciones.