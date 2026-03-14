Cómo hacer un roll de canela en taza en 1 minuto: la receta fácil que se prepara en microondas
Si tenés ganas de algo dulce, casero y rápido, esta receta de rollo de canela en taza puede ser la solución perfecta. Se prepara en pocos minutos, no necesita horno y se cocina directamente en el microondas.
Las recetas rápidas para microondas se volvieron virales en redes sociales porque permiten preparar postres caseros en pocos minutos y con ingredientes simples. Entre las más buscadas aparece el roll de canela en taza, una versión práctica del clásico cinnamon roll que se puede hacer en casa sin complicaciones.
Esta receta es perfecta cuando te dan ganas de algo dulce, esponjoso y con aroma a canela, pero no querés prender el horno ni preparar una gran cantidad. En solo unos minutos, podés tener un postre casero listo para disfrutar en la merienda o después de comer.
Ingredientes para el roll de canela en taza
Para la base
- 90 g de harina de trigo (¾ taza)
- 1 cucharadita de levadura en sobre
- 1 cucharadita y media de azúcar moreno
- 4 ½ cucharadas de leche
- 1 cucharadita y media de manteca derretida
Para el relleno
- 1 cucharadita y media de manteca derretida
- 1 cucharada de azúcar moreno
- ½ cucharadita de canela
Para el glaseado
- 3 cucharadas de azúcar impalpable
- 1 cucharadita y media de leche
Cómo hacer un roll de canela en taza paso a paso
Preparar este postre es muy simple y solo lleva unos minutos.
1. Preparar la masa
Mezclar la harina tamizada, la levadura y el azúcar moreno. Agregar la leche y la manteca derretida hasta obtener una masa suave.
2. Estirar la masa
Amasar brevemente y estirar formando un rectángulo.
3. Preparar el relleno
Pintar la masa con manteca derretida y espolvorear el azúcar moreno junto con la canela.
4. Formar el rollo
Cortar la masa en dos tiras y enrollarlas para formar el rollo de canela.
5. Cocinar en el microondas
Colocar el rollo en una taza apta para microondas y cocinar durante 1 minuto y medio.
6. Preparar el glaseado
Mezclar el azúcar impalpable con la leche y verter el glaseado por encima del rollo caliente.
Un postre rápido para cualquier momento
El rollo de canela en taza es una alternativa ideal cuando aparece el antojo de algo dulce pero no se quiere pasar mucho tiempo en la cocina.
Con pocos ingredientes y solo unos minutos en el microondas, se puede lograr un postre esponjoso, aromático y perfecto para acompañar un café o una merienda rápida.
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