Cómo hacer un roll de canela en taza en 1 minuto: la receta fácil que se prepara en microondas

Las recetas rápidas para microondas se volvieron virales en redes sociales porque permiten preparar postres caseros en pocos minutos y con ingredientes simples. Entre las más buscadas aparece el roll de canela en taza, una versión práctica del clásico cinnamon roll que se puede hacer en casa sin complicaciones.

Esta receta es perfecta cuando te dan ganas de algo dulce, esponjoso y con aroma a canela, pero no querés prender el horno ni preparar una gran cantidad. En solo unos minutos, podés tener un postre casero listo para disfrutar en la merienda o después de comer.

Ingredientes para el roll de canela en taza

Para la base

90 g de harina de trigo (¾ taza)

1 cucharadita de levadura en sobre

1 cucharadita y media de azúcar moreno

4 ½ cucharadas de leche

1 cucharadita y media de manteca derretida

Para el relleno

1 cucharadita y media de manteca derretida

1 cucharada de azúcar moreno

½ cucharadita de canela

Para el glaseado

3 cucharadas de azúcar impalpable

1 cucharadita y media de leche

Cómo hacer un roll de canela en taza paso a paso

Preparar este postre es muy simple y solo lleva unos minutos.

1. Preparar la masa

Mezclar la harina tamizada, la levadura y el azúcar moreno. Agregar la leche y la manteca derretida hasta obtener una masa suave.

2. Estirar la masa

Amasar brevemente y estirar formando un rectángulo.

3. Preparar el relleno

Pintar la masa con manteca derretida y espolvorear el azúcar moreno junto con la canela.

4. Formar el rollo

Cortar la masa en dos tiras y enrollarlas para formar el rollo de canela.

5. Cocinar en el microondas

Colocar el rollo en una taza apta para microondas y cocinar durante 1 minuto y medio.

6. Preparar el glaseado

Mezclar el azúcar impalpable con la leche y verter el glaseado por encima del rollo caliente.

Un postre rápido para cualquier momento

El rollo de canela en taza es una alternativa ideal cuando aparece el antojo de algo dulce pero no se quiere pasar mucho tiempo en la cocina.

Con pocos ingredientes y solo unos minutos en el microondas, se puede lograr un postre esponjoso, aromático y perfecto para acompañar un café o una merienda rápida.