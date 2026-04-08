Cómo limpiar, higienizar y desinfectar tu termo: cada cuánto hacerlo

Aunque por fuera luzca impecable, el interior del termo puede convertirse en un foco de bacterias si no se limpia correctamente. El hábito de enjuagarlo rápido no alcanza: en las tapas, gomas y sorbetes quedan restos invisibles que, con el uso diario, pueden generar un problema de salud sin que lo notes.

Según advierten especialistas citados por la revista Para Ti, el verdadero riesgo está en las zonas que no se ven o que resultan difíciles de higienizar. Ahí se acumulan humedad, residuos de saliva y restos de bebidas que favorecen la aparición de moho y microorganismos.

Por qué tu termo puede volverse peligroso sin que te des cuenta

El problema es progresivo y silencioso. No siempre hay señales claras, pero una limpieza incompleta puede empezar a impactar en el organismo con el tiempo.

Entre los síntomas más comunes aparecen:

Malestar digestivo o estomacal

Cambios en el sabor del agua o el mate

Olores extraños

Reacciones alérgicas en personas sensibles

Lo más preocupante es que rara vez se relaciona el origen con el termo.

Las partes más sucias (y olvidadas) del termo

No todo el termo se ensucia igual. Hay sectores críticos donde se acumulan bacterias con más facilidad:

Las gomas internas

Las válvulas

Las tapas con mecanismos

Los sorbetes o popotes

Estos espacios retienen humedad y son más difíciles de limpiar, lo que los convierte en el ambiente ideal para el desarrollo de moho.

Cómo limpiar el termo correctamente todos los días

Una buena higiene no lleva mucho tiempo, pero sí requiere hacerlo bien. Este es el paso a paso recomendado:

Lavalo a diario con agua caliente y detergente

Desarmá todas las partes que puedas

Limpiá en profundidad gomas y válvulas

Usá un cepillo para llegar al fondo

Secá completamente antes de volver a cerrarlo

Este último paso es clave: la humedad atrapada es el principal detonante del problema.

Limpieza profunda semanal: el hábito que marca la diferencia

Además de la limpieza diaria, una vez por semana es fundamental hacer una desinfección más profunda:

Usá vinagre o bicarbonato

Dejá actuar unos minutos

Enjuagá con abundante agua

El vinagre, en particular, ayuda a eliminar bacterias, residuos y malos olores de forma efectiva.

Señales de alerta: cuándo cambiar el termo

Hay indicios que no conviene ignorar:

Manchas negras en el interior

Textura viscosa o pegajosa

Olor fuerte o persistente

Si aparecen, el termo puede estar contaminado. En esos casos, lo más seguro es realizar una limpieza profunda o directamente reemplazarlo.

Un hábito simple que puede evitar problemas

No se trata solo de lo que tomás, sino también de lo que puede quedar acumulado sin que lo veas. Mantener el termo limpio es un gesto mínimo que puede marcar una gran diferencia en tu salud cotidiana.